Väite: ”USA siirtää ydinaseita Turkista Baltiaan”

Liettuan presidentin Gitanas Nausedan väitetään ehdottaneen maahansa uutta Yhdysvaltain asevoimien uutta tukikohtaa, johon siirrettäisiin taktisia ydinohjuksia Turkin Incirlikistä. Väite perustuu Liettuan ulkoministeriön nimissä perjantaina lähetettyyn mediatiedotteeseen.

Maan ulkoministeriö kiisti yleisradioyhtiö LRT:n mukaan tuoreeltaan tiedotteen aitouden.

– Kyseessä on ilmeisesti ollut osa monimutkaista kyberinformaatiohyökkäystä. Vastuulliset tahot selvittävät tapahtunutta, ulkoministeriön raportoidaan todenneen.

Urgent information 🔹 On 18 October, the Communication and Cultural Diplomacy Department of Lithuania MFA DID NOT issue a press release about an intention to establish the U.S. military base in Lithuania. This is a cyberattack – now under investigation by Lithuanian authorities. pic.twitter.com/gq4ycadDn9

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) October 18, 2019