Ei ollut meteori, olikin putoava Venäjän satelliitti

Uuden-Seelannin taivaalla näkynyt meteorisade saattoi olla pudonnut venäläissatelliitti, kertoo SBS News.

Aucklandilainen fysiikan professori Richard Easther arvioi, että kyseessä oli todennäköisesti venäläinen Kosmos 2430 -satelliitti.

Hänen mukaansa videoiden perusteella on varmaa, että kyseessä oli meteoriitin sijaan avaruusromu. Tapahtuma oli hänen mukaansa liian hidas ja pitkä, jotta se olisi ollut meteorinen tulipallo.

– Ajan ja paikan mukaan tapahtumasta voidaan epäillä Kosmos 2430 -satelliittia, jonka venäläiset laukaisivat vuonna 2007, Easther toteaa.

– Uuden-Seelannin kuvamateriaalissa näkyvä runsas pirstoutuminen osoittaa, että satelliitti palasi ilmakehään kello 7.58 ja pirstoutui kokonaan.

This is almost certainly the reentry of Kosmos 2430, a defunct Russian Early Warning satellite. Time and position match (I understand from news items that the event was near 9 pm local time = 8 am GMT): pic.twitter.com/DYi1NNCi0X

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) January 5, 2019