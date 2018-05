Vaisu alku asuntokaupassa – nyt testataan kasvukeskuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa, ja vanhoissakin asunnoissa nousua nähtiin vain pääkaupunkiseudulla.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat tammi-maaliskuussa koko maassa 0,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,2 prosenttia, mutta muualla Suomessa ne laskivat yhden prosentin. Myös uusien asuntojen hinnat laskivat koko maassa 0,7 prosenttia.

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist pitää hintakehitystä vaisuna.

– Asuntojen hinnat notkahtavat yleensä hieman vuoden lopussa ja alkavat palautua maltillisesti alkuvuodesta. Tätä taustaa vasten voidaan kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen lukuja pitää vaisuina, Appelqvist kommentoi Tilastokeskuksen keskiviikkona julkaistua hintatilastoa pankin tiedotteessa.

Vuodentakaiseen verrattuna vanhojen asuntojen hinnat nousivat tammi-maaliskuussa pääkaupunkiseudulla 2,1 prosenttia, mutta laskivat muualla 1,9 prosenttia. Vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli pääkaupunkiseudulla 3 593 euroa ja muualla maassa 1 584 euroa.

Appelqvistin mukaan Suomen asuntomarkkinoiden haasteet liittyvät alueelliseen kehitykseen.

– Viime aikoina on taas puhuttu paljon Ruotsin ylikuumentuneesta asuntomarkkinatilanteesta, ja verrattu Suomen kehitystä naapuriin. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että toisin kuin Ruotsissa, eivät asunnot meillä ole historiallisesti kalliita suhteessa tulokehitykseen tai vuokriin. Suomen kohdalla haasteet liittyvät alueelliseen kehitykseen, ja siihen, että paljon asuntokantaa sijaitsee alueella, jossa kysyntä on vähäistä, hän arvioi.

Alueellisen erkaantumisen seurauksena on hänen mukaansa syntynyt tilanne, jossa suuressa osassa maata vanhojen asuntojen hinnat laskevat samaan aikaan, kun kasvukeskuksiin rakennetaan kiivaasti.

Appelqvist muistuttaa, että suomalaisten yksityisestä varallisuudesta lähes 70 prosenttia on kiinni asunnoissa, joten asuntojen hintakehityksellä on merkittävä vaikutus kotitalouksien varallisuuden kehitykseen. Asuntomarkkinoiden jakautumisen vuoksi ei kuitenkaan ole enää itsestään selvää, että asunto on hyvä sijoitus tai edes arvon säilyttäjä.

Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat 0,7 prosenttia koko maassa edelliseen neljännekseen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,2 prosenttia ja muualla maassa 0,9 prosenttia. Vuodentakaiseen verrattuna uusien osakeasuntojen hinnat koko maassa laskivat 4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 6,7 prosenttia ja muualla Suomessa 2,4 prosenttia.

– Kasvukeskuksienkin markkinoita testataan, kun uusia asuntoja valmistuu vauhdikkaasti, mutta kysyntää uusille kaupunkiasunnoille pitäisi riittää, Appelqvist huomauttaa.

Uusien osakeasuntojen keskineliöhinta oli pääkaupunkiseudulla 4 691 euroa ja muualla maassa 3 270 euroa.