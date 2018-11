Vainotut jesidit peloissaan: Pakolaisleirillä ISIS-taistelijoita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jihadisteja on päätynyt Kreikan pakolaisleirille.

Jihadistijärjestö Isisiä paenneet jesidit elävät pelossa Kreikan pakolaisleirillä, kertoo Deutsche Welle.

Kheiri Zebri ja hänen Zara-vaimonsa luulivat päässeensä Eurooppaan turvaan Isisiä. Perhe on asunut joulukuusta lähtien Malakasan leirillä, jossa asuu satoja muita pakolaisia. Perheen kauhuksi osa pakolaisista on osoittautunut jihadisteiksi, joiden takia he joutuivat lähtemään Irakista.

Jesidit ovat Isisin vainoama ja orjuuttama etninen vähemmistö.

– Minut poltetaan elävältä, jos he saavat tietää, että olen jesidi. He eivät näe meitä ihmisinä, Kheiri Zabri kertoo.

Leirillä asuvat Hussein Khidler kertoo myös Deutche Wellelle, että pakolaisten joukossa on paljon Isisin taistelijoita.

– He kutsuvat Kreikkaa ja muita Euroopan valtioita vääräuskoisten kotimaiksi. Miksi he haluavat olla täällä? Sen takia, koska heidän omat hallituksensa etsivät heitä rikollisina, hän kertoo.

Ayad Khidler Khano saapui pakolaisleirille vuosi sitten. Hän pakeni Eurooppaan Sindžarin kaupungista Irakista.

– Tilanne on täällä aivan sama kuin Sindžarissa. Samat Isisin taistelijat ovat täällä. Voin näyttää teille henkilön, joka asensi pommeja Fallujan kaupungissa, hän kertoo.

– Olen ylpeä sanoessani olevani jesidi, mutten täällä. Nyt sanon olevani kurdi.

Viime kuussa leirillä tapahtui yhteenotto, jossa menehtyi yksi ihminen ja kahdeksan loukkaantui. Pelossa elävät jesidit kokevat, että Kreikan viranomaiset eivät ota heidän huoliaan vakavasti.