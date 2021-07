”Vain rokottamattomat joutuvat enää vaikeuksiin”

Anthony Fauci ihmettelee, miksi amerikkalaiset eivät hae rokotetta, vaikka muualla niistä maksettaisiin melkein mitä tahansa.

Lähes kaikki Yhdysvalloissa kesäkuussa koronaan kuolleet olivat rokottamattomia, sanoo Yhdysvaltain hallinnon koronaneuvonantaja Anthony Fauci.

– Kun katsotaan koronakuolemien lukuja, 99,2 prosenttia kuolleista on rokottamattomia. Noin 0,8 prosenttia on saanut rokotuksen. Mikään rokote ei ole täydellinen. Mutta kun pohditaan, voikko sairaalahoitoon joutumisen tai kuoleman välttää, on surullista nähdä, että suurin osa tapauksista olisi voitu välttää ja ennaltaehkäistä, Fauci sanoo The Hill -lehden mukaan.

Hän sanoo, että rokotuksesta huolimatta koronatartunnan saanut voi joutua sairaalaan ja jopa kuolla. Tämä on kuitenkin harvinaista.

– Valtava enemmistö ihmisistä, jotka joutuvat vaikeaan tilanteeseen, on rokottamattomia. Sen takia sanomme, että tämä (kuolemantapaukset) voidaan välttää ja ennaltaehkäistä, Fauci toteaa.

Yhdysvalloissa kuoli kesäkuussa noin 10 000 ihmistä koronaan. Maan hallinto oli asettanut tavoitteeksi, että itsenäisyyspäivään eli neljänteen heinäkuuta mennessä 70 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokotuksen. Tavoitteeseen ei päästy, koska vain 67,1 prosenttia oli sunnuntaihin mennessä saanut vähintään yhden rokotuksen. Kaksi rokotusta on saanut 47,4 prosenttia.

Toukokuussa koronaan kuoli Yhdysvalloissa 18 000 ihmistä. Heistä 150 oli saanut 2 rokoteannosta, mikä tarkoittaa, että rokotettujen osuus kuolleista oli sama 0,8 prosenttia kuin kesäkuun kuolinluvuissa.

Fauci vetoaa ihmisiin, että nämä ottaisivat rokotteen. Hän pyytää, että ideologiset ja tieteenvastaiset näkemykset jätettäisiin hetkeksi syrjään.

– Meillä on nyt olemassa keino torjua virus. Unohtakaa nyt ihmeessä kaikki (aatteelliset) eronne ja ymmärtäkää, että virus on yhteinen vihollisemme.

Faucin mukaan Yhdysvallat on onnellisessa asemassa, koska rokotteita riittää kaikille kansalaisille.

– Maailmassa on ihmisiä, jotka tekisivät mitä tahansa saadakseen rokotteen.