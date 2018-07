Vain pieni osa saudeista pitää kristittyjä aitoina kansalaisina

Uuden asennetutkimuksen mukaan Yhdysvaltain, Etelä-Afrikan, Kanadan ja Ranskan kansalaiset ovat maailman sallivimpia erilaisuuden suhteen.

Ipsos-yhtiön kyselyssä selvitettiin suhtautumista muun muassa uskonnolliseen monimuotoisuuteen, maahanmuuttoon, seksuaaliseen suuntautumiseen ja poliittisiin näkemyksiin.

Asenteet olivat tiukimpia Saudi-Arabiassa, jonka asukkaista vain kuusi prosenttia oli sitä mieltä, että esimerkiksi kristitty tai ateisti voi olla ”aito saudiarabialainen”.

Radio Free Europen mukaan myös suhtautuminen maahanmuuttajiin ja seksuaalivähemmistöihin oli poikkeuksellisen vihamielistä. Vastaavia asenteita esiintyi Turkin, Serbian, Malesian ja Japanin kansalaisten vastauksissa.

Venäläiset suhtautuivat kielteisimmin ”äärimmäisten poliittisten mielipiteiden” sallimiseen ja seksuaalivähemmistöihin. Asenteet muita uskontoja kohtaan olivat Belgian tasolla, mutta selvästi esimerkiksi Ranskaa kielteisempiä.

