Vain neljä Naton jäsenmaata täyttää kahden prosentin suosituksen

Nato-maiden valtionjohtajat kokoontuvat keskiviikkona huippukokoukseen Brysseliin. Tapaamisen alla Pew Research on vetänyt yhteen ja julkaissut tästä linkistä avautuvia tutkimustietojaan Natosta.

USA:n presidentti Donald Trump on vaatinut Nato-maita täyttämään suosituksen bruttokansantuotteensa kahden prosentin sijoittamisesta puolustusmenoihin.

Pew toteaa vain neljän jäsenmaan täyttävän suosituksen. Ne ovat USA (3,57 %), Kreikka (2,36 %), Britannia (2,12 %) ja Viro (2,08 %). Puola (1,99 %) on suosituksen rajalla.

Muiden jäsenmaiden prosenttiluvut ovat: Romania 1,80, Ranska 1,79, Latva 1,75, Liettua 1,73, Norja 1,62, Montenegro 1,58, Bulgaria 1,53, Turkki 1,48, Portugali 1,31, Kanada 1,29, Kroatia 1,26, Saksa 1,24, Slovakian tasavalta 1,19, Tanska 1,17, Hollanti 1,15, Italia 1,12, Albania 1,10, Unkari 1,06, Tsekin tasavalta 1,05, Slovenia 0,98, Espanja 0,92, Belgia 0,90 ja Luxemburg 0,46.

Pew teki 2017 kyselyn 12 Nato-maassa niiden kansalaisten suhtautumisesta Natoon. Keskimäärin 61 prosenttia vastanneista suhtautui myönteisesti ja 24 prosenttia kielteisesti.

Myönteisintä suhtautuminen oli Puolassa (79 % myönteisiä, 7 % kielteisiä), Hollannissa (79/15) ja Saksassa (67/25).

Britanniassa luvut olivat 62/19, USA:ssa 62/23 ja Ranskassa 60/34.

Eniten kielteistä suhtautumista oli Espanjassa (45/40), Kreikassa (33/57) ja Turkissa (23/58). Turkissa siis vain 23 prosenttia kansalaisista suhtautuu Natoon myönteisesti.

