Vain Krimin miehityksen tuomitseva venäläinen pääsee tähän hotelliin

Tsekkiläinen Tomas Krcmar pitää Ostravan kaupungissa Brioni Boutique -nimistä neljän tähden hotellia. Radio Free Europella hän kertoo reagoineensa tunteellisesti vuoden 2014 Krimin miehitykseen ja katsovansa, etteivät ihmiset ole oppineet historiasta.

Seurauksena Tomas Krcmar ensin bannasi venäläiset hotellistaan kokonaan. Sen jälkeen hän muutti strategiaa ja ryhtyi vaatimaan venäläisasiakkailta, että he irtisanoutuvat miehityksestä. Muuten hotelliin ei ole asiaa. Bannista ja vaatimuksesta ilmoitettiin hotellin ulko-ovella.

Tsekin viranomaiset antoivat nopeasti noin 2170 dollarin sakon syrjinnästä. Hotellinpitäjä on taistellut sakkoa vastaan tuomioistuimissa.

Huhtikuun lopussa perustuslakituomioistuin päätti, että vieraiden käännyttäminen syntyperän tai uskonnon perusteella rikkoo maan syrjintälakeja, mutta käännyttäminen kansalaisuuden perusteella ei. Tuomioistuimen mukaan alkuperäinen päätös myös loukkasi Krcmarin oikeutta ilmaista poliittinen mielipiteensä.

Tomas Krcmar on saanut tappouhkauksia. Hänen mukaansa ehkä 10 prosenttia hotelliin tulossa olleista venäläisistä kieltäytyi esitetystä vaatimuksesta.

Czech hotel owner Tomas Krcmar says he doesn't regret denying rooms at his four-star to Russians.. unless they acknowledge that #Crimea belongs to Ukraine. But he is also receiving death threats. https://t.co/kto6RsYMdg

