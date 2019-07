Vain joka neljäs ostaa enää muovikassin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

S-ryhmän marketeissa myytiin alkuvuonna kolme miljoonaa muovikassia vähemmän kuin vuosi sitten.

Muovikassien myynti S-ryhmän marketeissa on vähentynyt alkuvuonna neljä prosenttia vuodentakaisesta.

– Meidän asiakasmäärillämme puhutaan suurista määristä eli lähes kolmesta miljoonasta muovikassista. Enää vain joka neljä asiakas ostaa muovikasseja, kertoo tiedotteessa suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Samaan aikaan biohajoavien kassien ja paperikassien myynti on kasvanut.

– Biohajoavien kassien myynti kasvoi S-ryhmän kaupoissa viime vuoden alkupuoliskolta tähän vuoteen huimat 47 prosenttia. Myös paperikassit olivat kovassa, lähes 30 prosentin kasvuvauhdissa, kertoo vastuullisuusasiantuntija Anni Loukaskorpi S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Muovikassien myynnin lasku näkyy S-ryhmän mukaan myös jätepussien myynnissä, joka on kasvanut kahden vuoden aikana yli 20 prosenttia. Ohuemmasta muovista valmistettujen jätepussien käyttö roskapusseina onkin Loukaskorven mielestä usein suositeltavampaa kuin tavallisten muovikassien.

Yhä useampi asiakas pitää myös mukana jo aiemmin hankittua kassia. S-ryhmän mukaan tästä kertoo kestokassien myynnin selvä hidastuminen. Puuvillakasseissa myynti on suorastaan romahtanut.

– Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että kassista riippumatta meidän kaikkien kuluttajien olisi hyvä käyttää sitä mahdollisimman monta kertaa. Se on ympäristön kannalta tärkeä ekoteko, Loukaskorpi muistuttaa.

S-ryhmän tavoitteena on myös lisätä ostoskasseissa käytettävän kierrätysmuovin määrää. Kierrätysmateriaalin osuus kaikista myydyistä muovikasseista on nyt vajaat 60 prosenttia.

Muovikassin vaihtoehdot kovassa nosteessa

Muovikasseja korvaavat muut kassivaihtoehdot kasvattavat myyntiään rajusti.

– Ohuemmasta muovista valmistettujen jätepussien käyttö roskapusseina on usein suositeltavampaa kuin tavallisten muovikassien, Loukaskorpi vahvistaa.

Oma kassi mukaan kauppareissulle

Yhä useampi asiakas myös pitää mukana jo aiemmin hankittua kassia. Tästä kertonee kestävien vaihtoehtojen myynnin selvä taittuminen. Vielä aiemmin vauhdilla kasvaneet myyntiluvut ovat tämän vuoden aikana hidastuneet kestokassien osalta vain pieneen kasvuun. Puuvillakasseissa myynti taas on suorastaan romahtanut.

S-ryhmän asiakkaat voivat pitää kätevästi silmällä ostoskassien kulutustaan Omat ostot -palvelussa, jossa voi seurata kuukausitasolla, millaisia ostoskasseja ja kuinka paljon mukaan tarttuu. Talkoot ovat yhteiset, koska S-ryhmä on mukana kansallisessa sitoumuksessa, jonka tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kukin suomalainen käyttää enintään 40 muovikassia vuodessa.