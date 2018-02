Vain joka neljäs ilmoittaa työnantajalle seksuaalisesta häirinnästä

Vain joka neljäs suomalaisessa työelämässä tapahtuva seksuaalinen häirintäteko ilmoitetaan esimiehelle tai muulle työnantajan edustajalle.

– Seksuaalisesta häirinnästä ilmoittamisen vähäisyys on huolestuttava tieto. Jokaisella työpaikalla pitäisi olla ilmapiiri, jossa häirinnästä halutaan ja uskalletaan kertoa työnantajalle, jotta tämä voi asiaan puuttua, korostaa Elinkeinoelmän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

EK:n teettämän kyselyn mukaan seitsemän prosenttia työikäisistä ilmoittaa kokeneensa seksuaalista häirintää työssään viimeisten kahden vuoden aikana. Naisista seksuaalista häirintää on kokenut 12 prosenttia ja miehistä kaksi prosenttia.

Naisten seksuaalisen häirinnän tapaukset ovat yhteydessä henkilön ikään: alle 25-vuotiaista naisista häirintää on kahden viime vuoden aikana työssään kokenut joka neljäs, kun yli 60-vuotiailla naisilla luku on kuusi prosenttia.

Koko työuransa aikana seksuaalista häirintää on kokenut lähes joka neljäs.

Häiritsijä on useimmiten asiakas

Kyselyn mukaan 60 prosentissa viimeisten kahden vuoden aikana koetussa seksuaalisen häirinnän tapauksessa tekijä on ollut asiakas.

Työkaverit ovat olleet tekijänä 36 prosentissa tapauksista ja esimiehet 16 prosentissa tapauksista.

– Jokainen seksuaalinen häirintäteko on liikaa, on häiritsijänä sitten asiakas, työkaveri tai esimies. Kaikkien osapuolten, niin työnantajan kuin työntekijöidenkin, on tunnettava vastuunsa häirinnän ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa työpaikalla, painottaa EK:n asiantuntija Katja Leppänen.

EK kehottaa, että jokaisella työpaikalla otetaan nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään. Seksuaalista häirintää koskeva lainsäädäntö antaa jo laajat mahdollisuudet puuttua häirintään. Nyt tarvitaankin ennen kaikkea asennemuutosta.

– Pyrimme omalta osaltamme kitkemään seksuaalista häirintää työelämästä esimerkiksi tarjoamalla jäsenyrityksillemme neuvontaa ja koulutusta häirintäasioissa, kertoo Häkämies.

Kyselyn teki EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18–64-vuotiaat), ja siihen vastasi 2128 henkilöä 11.–16. tammikuuta. Virhemarginaali on noin ±2 prosenttiyksikköä.