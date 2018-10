Vaikuttajien kova vetoomus: Tästä Suomen menestys on kiinni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tulevaisuuden menestystarinoille on päättäjäjoukon mukaan luotava edellytykset.

– Suomen tulevaisuuden menestys on koodaajien ja ohjelmisto-osaajien käsissä. Siksi on hälyttävää, että Suomessa on kasvava koodaripula, nimekäs joukko vaikuttajia varoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Kirjoituksen ovat allekirjoittaneet muun muassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.), peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen ja F-Securen ja Nokian Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Päättäjien mukaan koodaajien vaje kasvaa yksin ohjelmistoalalla tuhansilla joka vuosi. Välittömäksi koodajatarpeeksi kerrotaan jo nyt 7 000-9 000 osaajaa.

– Toisaalta potentiaali on valtava. Tulevaisuuden googlet ja spotifyt, maailmaa muuttavat innovaatiot ja menestystarinat voivat syntyä Suomeen, jos vain osaamme luoda niille edellytykset: tarvittavan osaamisen. Globaali kilpailu digitalisaation tarjoamasta kasvusta on kova. Suomen on onnistuttava paitsi houkuttelemaan osaajia Suomen ulkopuolelta myös luomaan omaa uutta, uniikkia osaamista, kirjoituksessa todetaan.

Koodausosaamisella luodaan johtajien mukaan tulevaisuuden menestystuotteiden lisäksi myös tulevaisuuden työpaikat.

Kirjoittajat toteavat Suomen uskottavuuden digitalisaation ja koodin edelläkävijänä heikkenevän vuosi vuodelta. Heidän mukaansa tarvitaan lisää koodauksen koulutuspaikkoja, rohkeita uudelleenkouluttajia, jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja kansainvälisten alan huippujen aktiivista houkuttelua Suomeen.

– Suomi tarvitsee lisää alan koulutusta sekä uuden käsityksen siitä, kenelle koodaus on oikea ammatinvalinta.

– Tulevaisuuden koodareilta tarvitaan matemaattisen tai teknisen taidon rinnalle luovaa ja yhteiskunnallista ajattelua. Psykologiaa, sosiologiaa, palvelumuotoilua. Tulevaisuuden taiteilijat ja tuloksentekijät, innovaattorit ja muotoilijat ovat myös koodaajia.

Vaikuttajat päättävät kirjoituksen vetoomukseen nuorille.

– Toivomme, että nuoret näkevät tulevaisuuden tarkemmin. Sinä, joka parhaillaan valitset ammattia tai opiskelupaikkaa: muista, että tulevaisuudessa kaiken, minkä pystyt kuvittelemaan, pystyt koodaamaan.