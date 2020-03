Vaihtoehto rajoituksille? – ”suojaisi paremmin elämää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Heikki Vestmanin mukaan rajoituksista tulisi siirtyä testaamiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestmanin mukaan kansainvälisten esimerkkien perusteella massojen rajoitustoimille on vaihtoehto, joka näyttää turvaavan paremmin myös terveyttä ja elämää. Suomessa on viimeisten viikkojen aikana asetettu kovia rajoitustoimia esimerkiksi ihmisten liikkumiseen ja elinkeinovapauteen terveyden suojelemiseksi.

Vestman katsoo Uuden Suomen puheenvuoro-blogissaan, että esimerkiksi Etelä-Koreassa epidemian leviäminen on saatu käytännössä estettyä agressiiviseen testaukseen perustuvalla strategialla.

– Tätä koronapolitiikkaa on kuvattu ”jäljitä, testaa, hoida”. Keskiössä on massiivinen testaus- ja seurantaohjelma. Tartunnan saaneita ja altistuneita jäljitetään ja eristetään. Suomessa edes pahimmilta epidemia-alueita palaavia matkustajia ei ole saatu Helsinki-Vantaan lentokentältä karanteeniin, Vestman kirjoittaa.

Kansanedustaja huomauttaa, että nyt myös Euroopassa on herätty laajan testaamisen tuomaan laajaan hyötyyn. Vestmanin mukaan aggressiivisen testauksen ja yksilöllisten karanteenitoimien avulla Suomikin voisi taltuttaa koronaepidemian siten, että sekä inhimilliset kärsimykset että talouden menetykset minimoitaisiin.

Toistaiseksi Suomen tällä hetkellä noudattama testauspolitiikka ja sen perusteet ovat hänen mukaansa vaikuttaneet epäselviltä. Hänen mukaansa tosiasia on edelleen se, että vain vakavat infektiot testataan, toisin kuin esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut.

– Peruspalveluministeri (Krista) Kiuru (sd.) on aiemmin tuonut ilmi, että Suomi pyrkii laajentamaan testauskapasiteettiaan. Tavoitekapasiteetiksi on ilmoitettu julkisuudessa 2 300 testiä päivässä. Jos kapasiteetti halutaan kasvattaa väestöön suhteutettuna samalle tasolle kuin mitä Saksassa on tavoitteena, tulee Suomessa olla kapasiteetti testata vähintään 13 300 ihmistä päivässä, Vestman toteaa.

– Terveys, talous ja perusoikeudet edellyttävät mielestäni, että Suomessa päästään mahdollisimman nopeasti massojen rajoitustoimista massojen testaamiseen ja yksilöllisiin karanteeneihin. Vaikka testauksen kustannukset olisivatkin kovat, ne maksaisivat itsensä takaisin, kun yhteiskuntaa ja taloutta voitaisiin vapauttaa rajoitustoimista. Kaikki järkisyyt puhuvat jäljitä, testaa, hoida -strategian puolesta, kansanedustaja katsoo.