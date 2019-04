Vaihtoehdot ovat Antti Rinne tai Petteri Orpo – Ben Zyskowicz selittää, miksi

Kokoomusedustajan mukaan PS:n puheenjohtaja ei saa muita puolueita kanssaan hallitukseen.

– Yksi kysymys joka näin lähellä vaaleja herättää keskustelua, on pääministerikysymys. Me haluamme tuoda esiin sen tosiseikan, että Suomen seuraava pääministeri on Antti Rinne tai Petteri Orpo, kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz sanoo.

– Tämä perustuu siihen, että näillä näkymin demarit ovat ykköspaikalla – gallupeissa, vielä vähän aikaa. Ainoa vaihtoehto joka voi Rinteen voittaa on Petteri Orpo, eli kokoomus voi tulla suuremmaksi kuin demarit.

Zyskowiczin mukaan jotkut ovat kysyneet häneltä, että entäs sitten perussuomalaiset.

– Minä sanon että voi olla, äänestäjät päättävät. En usko että perussuomalaiset ovat suurin puolue vaalien jälkeen, mutta jos ovat, niin ei perussuomalaisten puheenjohtaja saa muita puolueita hallitukseen, jossa hän on. Se on aivan varma. Jotta voi muodostaa hallituksen, tarvitsee muita kaveriksi, Zyskowicz totesi.

– Ja näin ollen vaihtoehdot pääministeriksi ovat Antti Rinne tai Petteri Orpo. Jos haluatte vaikuttaa pääministerin valintaan, ettekä halua että Antti Rinne valitaan, niin silloin on paras äänestää kokoomuksen ehdokasta, koska silloin Petteri Orpo saattaa olla Rinteen edellä.

Zyskowiczin mukaan ”jos haluaa estää Antti Rinteen valinnan pääministeriksi, vaihtoehto ei ole äänestää perussuomalaisia, vaan kokoomusta”.

– Vaikka perussuomalaiset olisi suurin – jota en usko – pääministerikisa käytäisiin kakkosen ja kolmosen välillä.

Ben Zyskowicz puhui Hollolassa ja Riihimäellä kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) vaalitilaisuuksissa.

– Totta on myös varmasti se, että jos Antti Rinne lähtee muodostamaan hallitusta, niin mukaan saadaan vasemmistoliitto ja vihreät. Edelleen totta on se, että Antti Rinne on tehnyt paljon lupauksia eri tahoille – itse hän sanoo että haarukka on 1-3 miljardia. Niinpä ensi vaalikaudella Rinteen johdolla – vaikka hän ei näitä lupauksia pystykään pitämään – joka tapauksessa verotus kiristyy, velka kasvaa eikä talous- ja työllisyyskehitys ole positiivinen, Zyskowicz jatkoi.

Niinpä valinta Rinteen ja Orpon välillä on Zyskowiczn mukaan tärkeä valinta.

– Kokoomuksen lähtökohta on, että tällä vaalikaudella on jouduttu tekemään aika ikäviä valintoja, leikkauksia sosiaalisista tulonsiirroista ja niin edelleen – mutta talouden perusta on saatu terveeksi.

– Työttömät ovat päässeet töihin. Olisi epä-älyllistä väittää, ettei hallituksen toimilla ole ollut positiivista vaikutusta Suomen talouteen. Kyllä tällä työn ja yrittäjyyden linjalla on jatkettava.

