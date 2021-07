Vahva vetoomus: Rajoitusten purkua kuvaillaan vaaralliseksi Britanniassa

Yli 4 000 tutkijaa, lääkäriä ja hoitajaa on allekirjoittanut Britanniassa vetoomuksen, jossa arvostellaan ankarasti pääministeri Boris Johnsonin suunnitelmaa purkaa loput rajoitustoimet heinäkuun 19. päivänä.

Hallitus on myöntänyt, että tartuntamäärät voivat nousta deltamuunnoksen myötä ”vapauden päivän” jälkeen. Yhteiskunnan avaamista pidetään silti perusteltuna, sillä rokotuskattavuuden myötä vakavien tautitapausten osuus on pudonnut aiempaa pienemmäksi.

Alun perin 15 akateemikon laatimassa vetoomuksessa päätöstä kuvaillaan ”vaaralliseksi ja ennenaikaiseksi”. Allekirjoittaneiden mukaan ”massainfektioiden” sijasta erityisesti nuorten parissa tapahtuvia tartuntoja voitaisiin ehkäistä järkevillä toimilla.

– Väestötason immuniteetin saavuttaminen edellyttäisi sellaista rokotuskattavuutta, jota ei tulla saavuttamaan heinäkuun 19. päivään mennessä. Kohtuullisia rajoituksia tarvitaan, jotta pystymme välttämään satoja tuhansia uusia infektioita ja saamme lisäaikaa rokotushankkeen jatkamiselle, Lancet-tiedelehdessä julkaistussa kirjoituksessa todetaan.

Tähän mennessä 51 prosenttia Britannian väestöstä on saanut täyden suojan virukselta eli kaksi rokoteannosta. Ainakin yhden annoksen saaneita on 68 prosenttia.

Rokottamattomista ehkä noin 20 prosentilla voi olla sairastamisen myötä syntyneitä vasta-aineita koronavirusta vastaan. Tämä jättäisi silti 17 miljoonaa ihmistä ilman minkäänlaista suojaa.

– Tämä ja deltamuunnoksen korkea tartuttavuus tarkoittavat, että eksponentiaalinen kasvu tulee luultavasti jatkumaan, kunnes miljoonat ihmiset ovat saaneet tartunnan Britanniassa. Tämä voi aiheuttaa sadoille tuhansille pitkäaikaisia terveysvaikutuksia ja työkyvyttömyyttä, vetoomuksessa todetaan.

Britannian hallituksen strategia jättäisi viruksen kiertämään yhteiskuntaan, mikä voi johtaa uusien ja rokotteille vastustuskykyisten virusmuunnosten ilmaantumiseen.

– Tämä uhkaisi kaikkia kansalaisia ja myös rokotteen saaneita sekä Britanniassa että maailmanlaajuisesti. Vaikka rokotteita voidaan päivittää, vaatii tämä silti huomattavan määrän aikaa ja voimavaroja. Moni jäisi hetkellisesti ilman suojaa.

NEW—Almost all #COVID19 restrictions are set to end in England on July 19. A group of scientists and health experts outline 5 key concerns and urge delaying complete re-opening until everyone—including the young—is better protected.

Read https://t.co/mNy4UN1Btf. @dgurdasani1 pic.twitter.com/guKZkdkmGu

— The Lancet (@TheLancet) July 7, 2021