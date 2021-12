Vahva enemmistö kannattaa koronapassia työpaikoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämä on pitkään vaatinut passin käytön laajentamista.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista (64 prosenttia) kannattaa koronapassin käyttöönottoa työpaikoilla. Työssä olevista suomalaisista sitä kannattaa 62 prosenttia.

Koronapassi saatiin vihdoin lokakuussa käyttöön tilaisuuksissa, tapahtumissa ja ravintoloissa alueilla, joissa toimintaa rajoitettiin koronapandemian takia. EK on pitkään vaatinut koronapassin käytön laajentamista myös työpaikoille.

– On todella outoa, että esimerkiksi ravintolassa asiakkailta kysytään koronapassit, mutta työntekijöiltä niitä ei voi pyytää, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

Yhtä oudoksuttava tilanne on hänen mukaansa esimerkiksi vanhusten hoitolaitoksissa, joissa riskiryhmien edustajien hoitajilta ei voida tarkistaa koronapasseja. Paitsi riskiryhmään kuuluvien, myös työntekijöiden oikeuksiin kuuluu saada olla ja työskennellä mahdollisimman turvallisessa ympäristössä.

– Työnantajan velvoite on huolehtia siitä, että työturvallisuus on mahdollisimman korkealla tasolla. Myös tämän takia koronapassin käyttöä on nyt laajennettava työpaikoille. Hallituksen tulee nyt käynnistää koronapassin käytön laajentamisen valmistelu, jotta passi saadaan pikaisesti käyttöön, Häkämies vaatii.

– Valtaosa suomalaisista suhtautuu koronarokotteeseen myönteisesti ja suurin osa yli 12-vuotiaista on onneksi jo rokotettu. Vielä on kuitenkin paljon heitä, jotka syystä tai toisesta eivät ole rokotetta ottaneet. Koronapassin käytön laajennus on tehokas keino parantaa rokotekattavuutta nykyisestä, Häkämies toteaa.

Taloustutkimus haastatteli EK:n toimeksiannosta 1 269 henkilöä 3.–7.12.2021. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen aikuisväestöä. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä.