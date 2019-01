Vähän nukkuvilla suurentunut sydän- ja verisuonitautien vaara

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtimoita ahtauttava ateroskleroosi johtaa sydänoireisiin.

Alle kuusituntisia yöunia nukkuvat ja rikkonaisista yöunista kärsivät saattavat olla muita suuremmassa vaarassa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tuore tutkimus osoittaa.

Unen on aiemminkin huomattu vaikuttavan sydänriskeihin, mutta nyt julkaistussa tutkimuksessa havainnot perustuvat sydämen kaiku- ja tietokonekerroskuvaukseen sekä unimittauksiin.

Tutkimukseen osallistui 4 000 keskimäärin 46-vuotiasta miestä ja naista.

Tulosten perusteella osallistujilla, jotka nukkuivat alle kuusituntisia yöunia, oli valtimoissaan ateroskleroosia kolmanneksen todennäköisemmin kuin osallistujilla, jotka nukkuivat 7–8-tuntisia yöunia, kertoo Uutispalvelu Duodecim.

Valtimoita ahtauttavaa ja sydänoireisiin johtavaa ateroskleroosia oli myös osallistujilla, jotka kärsivät rikkonaisista yöunista.

Yhteydet havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin sydän- ja verisuonitautien perinteiset riskitekijät, mutta tästä huolimatta on mahdollista, että unen määrän ja laadun lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa yhteyksiin.

Koska uni- ja ateroskleroosihavainnot perustuvat mittauksiin, tulokset ovat kuitenkin uskottavia ja luotettavampia kuin monet aiemmat tutkimukset.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.