Väestönsuojien päivittämisestä eduskunta-aloite

Kansanedustajan mukaan tällä hetkellä suojissa ei ole tilaa kaikille.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen väestönsuojien päivittämisestä.

– Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on herättänyt perustellusti huolta suomalaisissa. Pelastuslaitokset ovat saaneet valtavasti yhteydenottoja Suomen väestönsuojien tilasta, sillä väestösuojista ei löydy tällä hetkellä tilaa kaikille ihmisille. Tilanne on korjattava pikimmiten ja väestösuojia on rakennettava lisää, hän kirjoittaa Facebookissa.

Väestönsuojiin ei tällä hetkellä saa tuoda lemmikkieläimiä. Koulumies pohtii, voisiko ihmisille ja eläimille rakentaa yhteisiä suojia.

– Väestösuojien lisärakentamisen ja varustelun ohella voisi selvittää mahdollisuutta yksittäisille tiloille, joihin voisi hakeutua turvaan myös lemmikkieläinten kanssa. Voisiko esimerkiksi suurkaupungeissa osoittaa jonkin isomman tilan, jonne asukas voisi hakeutua turvaan rakkaan eläimen kanssa?

Kokoomusedustajan mukaan myös väestöhälytysjärjestelmän luotettavuus on varmistettava.

– Siinä esiintyi huolestuttavan laajoja puutteita viimeisimmän testauksen perusteella. Hätävaroituksen on tarpeen tavoittaa suomalaiset joka osissa maata ja myös sisätiloissa, hän toteaa.