Väeston ikääntyminen vaatii nopeita puskureita ja rakenneuudistuksia

Ministeriön mukaan julkisen talouden hoitoa ei voi laskea ennustettua vahvemman talous- tai työllisyyskasvun varaan.

Valtionvarainministeriö varoittaa tuoreessa talouskatsauksessaan, että väestön ikääntyminen kasvattaa edelleen julkisen talouden alijäämiä.

Julkinen talous tasapainottuu ministeriön ennusteen mukaan vuosikymmenen vaihteessa, mutta valtionhallinto ja paikallishallinto jäävät yhä alijäämäisiksi. Vain sosiaaliturvarahastot ovat ylijäämäisiä.

Ministeriö muistuttaa, että väestön ikääntyminen on jo usean vuoden ajan heikentänyt julkista taloutta. Väestön ikääntymisen vuoksi työikäinen väestö supistuu, eläkemenot kasvavat ja julkisten palveluiden tarve kasvaa.

Eläkemenojen osalta kasvupaine on osittain jo toteutunut. Sen vuoksi julkinen talous ei ole yltänyt ylijäämään, vaikka julkista taloutta on jo pidempään vahvistettu sopeutustoimin ja talouskehitys on viime vuosina ollut suotuisa.

Ensi vuosikymmenellä menojen kasvu jatkuu nopeana suurten ikäluokkien ikääntyessä. Ennusteen mukaan julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy uudelleen kasvuun 2020-luvun alkuvuosina, kun julkista taloutta vahvistavat toimet päättyvät.

Kestävyysongelmaan ei ole riittävästi varauduttu

Valtionvarainministeriö painottaa, että väestön ikääntymisen vuoksi julkisessa taloudessa on kestävyysongelma, johon ei olla vielä riittävästi varauduttu.

Vanhusväestön määrän kasvu lisää erityisesti terveydenhoito- ja hoivamenoja, joiden rahoittamiseksi nykyinen kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa riitä. Lisäksi työikäisen väestön väheneminen heikentää talouden kasvumahdollisuuksia ja siten julkisten hyvinvointipalvelujen ja etuuksien rahoitusta.

Julkisen talouden vahvistamista tulisi ministeriön mielestä jatkaa, jotta julkiseen talouteen kyetään luomaan puskureita tulevien taantumien ja taloutta kohtaavien mahdollisten ikävien yllätysten varalta. Toimien pitäisi olla nopeasti vaikuttavia, sillä puskureita tulisi ehtiä kasvattamaan ennen seuraavaa taantumaa.

Tämä tarkoittaa ministeriö mukaan käytännössä joko menojen pienentämistä tai verotuksen kiristämistä.

Lisäksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat julkista taloutta pidemmällä aikavälillä. Ministeriön mukaan julkisen talouden kestävyyttä, yhteiskunnan vakautta ja talouskasvua voidaan kohentaa tehostamalla julkista palvelutuotantoa, kasvattamalla työllisyyttä sekä luomalla suotuisa toimintaympäristö investointien, osaamisen ja tuottavuuden kasvulle.

Myös julkisen palvelutuotannon tuottavuutta pitäisi parantaa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta uudistaa. Palvelujen järjestämisvastuu pitäisi saada siirrettyä kuntia vahvemmille järjestäjille.

Työllisyyden lisäämiseksi voitaisiin parantaa työnteon kannustimia uudistamalla sosiaaliturvan, verotuksen ja palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Lisäksi voitaisiin lisätä alueellista ja ammatillista liikkuvuutta, pidentää työuria, kannustaa työvoiman ulkopuolella olevia työelämään ja edistää työperäistä maahanmuuttoa.

Julkisen talouden kestävyyden kannalta on ministeriön mielestä tärkeää kiinnittää huomiota myös toimien kustannustehokkuuteen.

Valtiovarainministeriö painottaa, että kasvun edistäminen ja julkisen talouden vakauttaminen edellyttävät tavoitteiden kanssa linjassa olevia konkreettisia toimia. Ministeriö pitää tärkeänä, että julkisen talouden hoitoa ei lasketa ennustettua vahvemman talous- tai työllisyyskasvun varaan.

