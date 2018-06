Väestön ikääntyminen näkyy jo työllisyydessä

Suomen työllisyysaste on edelleen alhaisempi kuin 1980-luvun lopulla, minkä taustalla on SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukorannan mukaan ikääntymisen ”dramaattinen merkitys” työmarkkinoille.

Keskimääräinen työllisyysaste alenee ikääntyneiden osuuden kasvaessa, vaikka kunkin ikäryhmän työllisyys pysyisi ennallaan. 15–74-vuotiaiden työllisyysaste on pudonnut 1980-luvun jälkeen 67 prosentista 61 prosenttiin.

– Tämä tilastollinen selitys ei kuitenkaan auta julkisen talouden haasteissa eikä tuo yhdellekään työttömälle hänen kovasti kaipaamaansa työpaikkaa. On selvää, että työllisyyttä vahvistavaa politiikkaa tarvitaan yhä, Kaukoranta toteaa blogitekstissään.

Eniten seuratussa 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä tilanne on samansuuntainen.

– Tämän porukan kohdalla todellinen työllisyysaste on laskenut 1980-luvun lopun 74 prosentista nykyiseen 70 prosenttiin. Ikärakenteen muutoksista puhdistettu työllisyysasteen odote on kuitenkin nyt samalla 71 prosentin tasolla kuin se oli 1980-luvun lopussa, Kaukoranta kirjoittaa.

Hänen mukaansa uudistuksille on edelleen suuri tarve.

– Tarvitsemme perhevapaauudistusta, oppivelvollisuuden pidennystä, paremmin kohdennettua aikuiskoulutusta, tehokkaampaa maahanmuuttajien kotouttamista, jatkuvaa kilpailukyvystä huolehtimista, sosiaaliturvan uudistamista, työkykyä tukevaa alkoholipolitiikkaa ja montaa muuta hyvää asiaa.

