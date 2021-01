Vaatimus tutkia VTV:n toimia – ”kaikki ei ole kunnossa”

Keskustaedustajan mukaan epäilyt horjuttavat valtiontalouden tarkastusviraston asemaa.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) esittää, että valtioneuvosto perustaisi parlamentaarisen komitean tarkastamaan Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n toimintaa.

VTV on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton viranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Lisäksi tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta.

– Tilanne on vakava. Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnasta on noussut jatkuvasti julkisuuteen tietoja, joiden valossa näyttää, ettei viraston omassa toiminnassa ole kaikki kunnossa, hän sanoo tiedotteessaan.

Kärnä viittaa tietoihin, joiden mukaan virasto on maksanut ylitarkastajalleen kahden vuoden ajalta palkkaa siitä, että tämä ei tekisi töitä.

– Tänään taas on ilmennyt jälleen uusia epäselvyyksiä liittyen viraston pääjohtajan virkamatkoihin ja niistä saatuihin etuuksiin. VTV:n oma toiminta ei myöskään vaikuta alkuunkaan läpinäkyvältä, sillä asioita selvitelleet journalistit eivät ole saaneet virastolta kaikkia pyytämiään tietoja, vaikka heillä on siihen julkisuuslain nojalla oikeus. Tästä syystä on välttämätöntä selvittää, mitä VTV:ssa oikein tapahtuu ja noudattaako se itse niitä sääntöjä, joita se on perustettu valvomaan, Kärnä sanoo.

Hänen mielestään ”pelkät epäilytkin ylimmän tarkastavan viranomaisen omasta virheellisestä toiminnasta ovat äärimmäisen vakavia”.

– Kaikki nämä epäilyt horjuttavat Valtiontalouden tarkastusviraston asemaa ja luovat sitä kautta epäilyksen synkän varjon koko järjestelmän ylle. Pidän välttämättömänä, että riippumaton komitea tarkastaa viraston toiminnan ja antaa sen jälkeen suosituksensa jatkotoimenpiteistä.