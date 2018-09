Vaatiiko turvallisuus rajoituksia maakaupoille? Näin sanovat ministerit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnassa kaivattiin listaa paikoista, joita ei saa myydä.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina perussuomalaisten ryhmäjohtaja Leena Meri halusi tietää sisäministeri Kai Mykkäseltä (kok.) ”mitä muuta te tiedätte, mitä ette ole meille kertoneet, joka on merkittävää Suomen turvallisuuden kannalta?”. Kyse oli Airiston Helmi Oy:n suuratsiasta.

Kai Mykkänen vastasi hallituksen tekevän parhaansa mukaan töitä kansallisen turvallisuuden varmistamisen eteen.

– Poliisilain mukaan poliisiylijohtajalla on velvollisuus pitää sisäministeri tietoisena kaikista yhteiskunnallisesti merkittävistä poliisin tehtävistä ja operaatioista.

– Tämän lakipykälän nojalla poliisiylijohtaja on luonnollisesti minut informoinut, hyvissä ajoin jo, tämäntyyppisestä operaatiosta, joka luonnollisesti tiedettiin että herättää julkisuudessa kiinnostusta Suomessa. Ja kun kohteena oli myös ulkomaalaisten omistamia kiinteistöjä ja ulkomaalaisia henkilöitä epäillään, niin voi herättää kiinnostusta myös ulkomailla, ja tämän takia luonnollisesti on ollut tarpeen että tasavallan johto on tietoinen, kun asiasta tulee kysymyksiä, Kai Mykkänen sanoi.

Muilta osin sisäministeri Mykkänen viittasi hallituksen lakiesityksiin muun muassa kiinteistöjen hankinnan rajoituksista.

– Tärkeintä on, että yhteistyössä viemme eteenpäin lainsäädäntöä, joka varmistaa Suomen turvallisuuden myös jatkossa.

Sisäministerin mukaan maassa vakiintuneet käytännöt, joilla muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta käy läpi kaikkia mahdollisia ilmiöitä. Viikonvaihteen ratsioista myös eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnat ovat keskustelleet raportin pohjalta.

– Normaaliin tapaan edetään. Ei ole mitään akuuttia syytä huoleen, josta olisi syytä nyt informoida tässä eduskuntaa.

Useita keinoja puuttua

Kokoomuksen Timo Heinonen kysyi ulkomaalaisten maanhankinnasta, jossa lain tiukennustenkin jälkeen voi välikäsien lautta tapahtua kiinteistöjen joutumista ”vääränlaisiin käsiin”.

Heinonen kysyi listausta paikoista, joita valtio ja kunnat eivät voi myydä kenellekään, jos niissä on ”strategisia ulottuvuuksia”. Hän halusi tietää, onko joitain kohteita syytä pakkolunastaa takaisin ja riittävätkö oikeudet siihen.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) vastasi.

– En tässä yhteydessä lähde käymään läpi listaa siitä, mitä mahdollisia kohteita olisi käyty läpi tai voitaisiin käydä läpi. Mutta tämän lain, hallituksen esityksen lähtökohta on tietenkin kansallisen turvallisuuden varmistaminen kiinteistökauppojen yhteydessä, Jussi Niinistö sanoi.

– Olen varsin vakuuttunut siitä, että se antaa hyviä työkaluja näidenkin huolien torppaamiseen. Esimerkiksi tämä valtion etuosto-oikeus on mielestäni hyvä parannus tähän kysymykseen.

Ministeri sanoi laissa olevan tulossa ”useita keinoja puuttua tähän ongelmaan”.