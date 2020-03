Vaateteollisuus saattoi tuoda koronan Kiinasta Italiaan

Kiinasta saapuneet siirtolaiset pyörittävät Italian muotiteollisuutta.

Kiinalaiset yritykset ja työntekijät ovat saaneet vahvan jalansijan Italian muoti- ja vaateteollisuudessa, mikä saattaa selittää, miksi koronavirus on levinnyt nopeimmin juuri Italiassa. Näin arvioi amerikkalainen investointi- ja tutkimusyritys Rebellion Research artikkelissaan. Se huomauttaa, että Kiinan naapurimaissa Etelä-Koreassa, Japanissa, Taiwanissa ja Singaporessa koronatapauksia on ollut vähemmän kuin Italiassa.

– Vastaus piilee siinä, että Pohjois-Italia ja Kiinan Wuhan ovat kytköksissä toisiinsa. Näillä kahdella näennäisen etäisellä alueella on todellisuudessa läheiset suhteet keskenään, Rebellion Research kirjoittaa.

Se viittaa juuri vaateteollisuuteen ja pitkään yhteiseen historiaan. Yhtiö huomauttaa, että Italia aloitti ensimmäisten joukossa suorat lennot Kiinaan 50 vuotta sitten ja avasi kiinalaisille pääsyn maahansa.

Nykyisin Rooma on yksi kolmesta eurooppalaiskaupungista, joilla on suora lento Wuhaniin. Muut ovat Lontoo ja Pariisi. Wuhan sijaitsee Hubein maakunnassa, josta koronavirus alkoi levitä.

Fortune-lehden mukaan Italiassa asuu tällä hetkellä noin 300000 kiinalaista. Määrä on Euroopassa suurin, ja esimerkiksi Saksassa kiinalaisia on noin puolet vähemmän.

Italiankiinalaisista siirtolaisista 90 prosenttia työskentelee vaateteollisuuden palveluksessa. Tarkkaa lukua tosin ei tiedetä, koska osa kiinalaisista on maassa laittomasti. He saapuvat kolmen kuukauden turistiviisumilla, mutta jäävät maahan töihin.

Muotiteollisuus on keskittynyt Pohjois-Italiaan samoille seuduille, joissa koronavirus on levinnyt nopeimmin.

Kiinalaisten vaikutus on lisääntynyt tällä vuosituhannella Pohjois-Italiassa. Vaatteet ovat vuosisatojen ajan olleet koko Italian ylpeys, mutta nyt kiinalaiset ovat ”voittaneet italialaiset heidän omassa pelissään”, kuten pienyrityksiä edustavan CNA-järjestön puheenjohtaja Marco Landi sanoi jo vuonna 2013.

Aluksi italialaiset vaatealan yritykset palkkasivat kiinalaisia työntekijöitä mutta hankkivat edelleen raaka-aineet Italiasta. Seuraava askel oli tuoda halvempia vaatekuituja Kiinasta Italiaan.

Vähitellen kiinalaiset alkoivat perustaa omia alihankintayrityksiä. Jo 2010-luvun alussa määrä kohosi viiteen tuhanteen. Ne valmistivat vaatteita tunnetuille italialaismerkeille ja kauppaketjuille.

Yksi vaateteollisuuden keskuksista on Praton kaupunki Firenzen pohjoispuolella. Pratossa asuu 180000 ihmistä, ja heistä jo viidesosa on kiinalaisia.

– Täällä on enemmän kiinalaisia vaatevalmistajia kuin italialaisia, Landi sanoi.

Poliisi on aika ajoin ratsannut kiinalaisyrityksiä. Ratsioissa on paljastunut, että työskentely- ja asuinolot ovat surkeat, ja suuri määrä ihmisiä viettää aikaa ahtaissa tiloissa.

Pohjois-Italian terveysviranomaiset tarkastivat vuosina 2014–2017 kahdeksan tuhatta kiinalaisyritystä. Tartuntatauteja ehkäisevän yksikön mukaan 93 prosenttia yrityksistä rikkoi määräyksiä, kuten perustamalla laittomia asumuksia työntekijöille. Tarkastusten ansiosta olot paranivat ja rikkomukset vähenivät.

Italian ensimmäiset koronavirustapaukset todettiin tammikuun 29. päivänä. Niitä ei löydetty vaateteollisuuden työntekijöiltä vaan kahdelta kiinalaisturistilta. Viikkoa myöhemmin Wuhanissa vieraillut italialaismies sai viruksen.

Todennäköistä kuitenkin on, että virus oli saanut levitä Italiassa jo viikkojen ajan, heti joululomista lähtien.

– Näyttää siltä, että aalto alkoi jo tammikuun alussa, joten sillä oli aikaa kasvaa merkittäviin mittoihin, sanoo Bernin yliopiston tutkija Christian Althaus Der Spiegelissä.

Kiinalaisten yritysten ja työntekijöiden saapuminen Italiaan on johtanut myös siihen, että laitaoikeistolaiset puolueet ovat kasvattaneet suosiotaan. Oppositiojohtaja Matteo Salvini on syyttänyt maansa hallitusta siitä, että sen löysä maahanmuuttopolitiikka on sallinut viruksen leviämisen Italiaan. Maan kiinalaisyhteisö on kertonut, että häirintä ja boikotit sitä kohtaan ovat lisääntyneet viime viikkoina.