Vaasan kaupunginjohtaja MTV:lle: Ensi viikolla parempia koronalukuja

Tomas Häyry uskoo, että tilanne saadaan pian hallintaan alueella.

Koronan riivaamalla Vaasan seudulla on tehty jo kaikki hallituksen torstaina esittelemät suositukset ja vielä enemmän viruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry luottaa siihen, että koronatilanne saadaan Vaasan alueella näillä toimilla hallintaan.

– Jo viimeisten päivien lukujen perusteella tilanne on stabiloitumassa. Ensi viikolla nähdään varmaan jo paljon parempia lukuja kuin tähän asti, Häyry sanoo MTV:lle.

Vaasan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä ainoa, jossa koronavirus on leviämisvaiheessa. Ilmaantuvuusluku sairaanhoitopiirissä on 333 sataatuhatta asukasta kohden.

Hallituksen uusien suositusten mukaan leviämisvaiheessa olevilla alueilla pitäisi rajoittaa kokoontumiset kymmeneen henkilöön, sulkea julkiset tilat, keskeyttää aikuisten ryhmäliikunta ja siirtyä korkeakouluissa etäopetukseen.

Vaasassa reagoitiin vaikeaan tilanteeseen jo ennen hallituksen uusia suosituksia.

– Tartuntatilanne oli niin vakava, että jouduimme menemään yli hallituksen antamista suosituksista, Häyry sanoo.

Aluehallintovirasto on kieltänyt yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ja suosittelee myös yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksien perumista toistaiseksi.

Vaasan korkeakoulut siirtyivät jo viime viikolla etäopetukseen. Myös toisen asteen oppilaitokset ovat Vaasan seudulla nyt etäopetuksessa ja osin myös peruskoulut. Myös kaupungin liikuntatilat on toistaiseksi suljettu.