Koronavirustartuntojen määrä on ollut tasaisessa kasvussa jo juhannuksesta lähtien.

Kahden viikon arvioitu ilmaantuvuusluku on noussut Vaasan sairaanhoitopiirin alueella jo 136:een 100 000 asukasta kohden. Pelkästään Vaasan osalta ilmaantuvuusluku on 330.

THL:n ja sairaanhoitopiirien tietoja visualisoiva Ilkka Rauvola huomauttaa, että piirien korkein ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä jo 30 prosenttia kevään huipun yläpuolella.

– Vaasa on kuin ruutitynnyri. Kaupunki on täynnä opiskelijoita, ja siitä huolimatta on testattu kaikkein vähiten suhteessa väestöön koko maassa heti alusta saakka. Voi olla ettei taudin leviäminen ole ihan kokonaan opiskelijoiden omaa syytä, Rauvola kirjoittaa Twitterissä.

Sairaanhoitopiirin positiivisten virustestien osuus on laskenut 7,1 prosenttiin, kun koko maan keskiarvo on 1,2 prosenttia.

– Eilen tämä sama luku oli 17 prosenttia ja toissapäivänä 42 prosenttia. Toisin sanoen lähes joka toinen testattu oli positiivinen, Ilkka Rauvola sanoo.

Vaasan sairaanhoitopiirin mukaan suurin osa tartuntaketjuista ei ole selvillä. Tapausten selvittäminen on osoittautunut työlääksi tartuntojen suuren määrän vuoksi.

Pohjanmaalla suositellaan vahvasti, ettei yli 50 hengen tapahtumia järjestetä 25. lokakuuta saakka. Tämän jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen.

– Syysloman lähestyessä kansalaisia halutaan muistuttaa myös sosiaalisten kontaktien rajoittamisen tärkeydestä ja tarpeettoman matkustelun välttämisestä, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Tartuntojen kasvu on kiihtynyt tasaisesti juhannuksesta lähtien. Nykytahdilla infektioiden määrä viisinkertaistuu kuukauden aikana.

Tässä uusi kuva. Vaasan sairaanhoitopiirissä 14 päivän arvioitu ilmaantuvuus nousi tänään 135:een kun SHP:n ilmoittamat luvut lasketaan mukaan. Nyt ollaan jo 30 prosenttia kevään huipun (21 SHP:n maksimi) yläpuolella (eilen 10%).

