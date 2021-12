”Väärinkäsitys” – Hävittäjähankkeen johtaja tyrmää Saabin epäilyt

Lauri Purasen mukaan kaikki kandidaatit on arvioitu täysin samoilla perusteilla.

HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen tyrmää Saabin esittämät epäilyt hävittäjähankkeen epätasapuolisuudesta. Puranen tukeutuu ulkopuolisena laadunvarmistajana toimineen Deloitte Oy:n vahvistukseen.

– Deloitte on katsonut erittäin tarkasti läpi myös meidän arviointiraporttimme tulokset. Me julkaisemme raportin julkisen version tällä viikolla. Siinä ei löydy minkäänlaista perustetta tälle väitteelle, jonka mukaan jotakin kandidaattia olisi kohdeltu eri tavalla. Kaikki kandidaatit on arvioitu täysin samoilla perusteilla, Puranen sanoo Verkkouutisille.

Saabin Suomen maajohtaja Anders Gardberg kertoi Verkkouutisille viime perjantaina, että Suomen hallituksen päätös valita Hornetien seuraajaksi yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35-hävittäjät oli hämmentävä ja yllättävä.

Gardbergin mukaan on aiheellista kysyä, onko kaikkia ehdokkaita HX-hankkeen tarjouskilpailussa arvioitu samoilla perusteilla. Hän viittaa F-35:n julkisuudessa esiintyneisiin tietoihin korkeista ja kasvavista käyttökustannuksista sekä tarjottuun asepakettiin. Gardberg kiinniittää huomiota hankkeen prosessiin ja sen noudattamiseen.

F-35:n lisäksi tarjolla oli neljä monitoimihävittäjää: yhdysvaltalainen Boeing F/A Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen Saab Gripen ja yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon. Viimeinen kolmen kärki muodostui F-35:stä, Gripenistä ja Super Hornetista. Voiton vei F-35.

Puranen kertoo, että HX-hanketta on viety alusta alkaen eteenpäin läpinäkyvästi ja tasapuolisesti.

– Me olemme palkanneet ulkoisen laadunvarmistajan, joka ei laula meidän laulujamme. Asia on itse asiassa päinvastoin, ja me olemme laulaneet heidän ohjeistustaan ja noudattaneet tarkasti heidän palautettaan, jos prosessissa on ollut parannettavaa, hän sanoo.

F-35:n elinkaarikustannuksista on käyty julkisuudessa paljon keskustelua. Yhdysvalloissa asiaa on pitänyt esillä maan tarkastusvirasto GAO.

Puranen korostaa, että kaikkiin kandidaatteihin liittyy käyttökustannusten osalta epävarmuuksia

– Nyt puhutaan 2030-luvun toimintaympäristöstä eli noin kymmenen vuoden päästä tapahtuvista asioista.

– Epävarmuudet on huomioitu kaikkien kandidaattien osalta. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on seurannut laskelmiamme, ja lisäksi valtiovarainministeriö on erikseen katsonut laskelmat läpi ennen esittelyä ja todennut ne uskottaviksi, Puranen kertoo.

Hän korostaa virkamiesten toimivan virkavastuulla, kun asioita esitellään valtioneuvostolle.

– Emme voi viedä sinne väärää tietoa. Se perustuu faktatietoihin. Mutta kuten olemme tuoneet esille, näihin sisältyy epävarmuuksia. Emmehän me tiedä esimerkiksi polttoainehintoja (tulevaisuudessa).

– Pitää muistaa, että kaikki kandidaatit ovat olleet mukana tässä seitsemän vuoden ajan ja varmasti on pettymyksiä ja niitä jaetaan eri tavalla.

Tarpeelliset aseet hankitaan

Saabin Anders Gardbergin mukaan hämmennystä aiheutti myös F-35:n asepaketti. F-35:n aseistusta varten hankitaan AMRAAM- ja Sidewinder -ilmataisteluohjuksia. Muun muassa ilmasta maahan -ohjuksia hankitaan myöhemmin lisää.

Gardberg ei niele perusteluja siitä, että muita ohjuksia voidaan hankkia myöhemmin erikseen. Hänen mukaansa Saabille painotettiin koko hankkeen ajan, että kerralla hankitaan koko asepaketti ja että tarjouksessa olevalla asepaketilla lähdetään viimeiseen suorituskykyvertailuun. Saabin paketissa oli sekä pitkän että lyhyen kantaman ilmataisteluohjuksia ja ilmasta maahan -ohjuksia.

Puranen muistuttaa, että kaikkia aseita ei hankita heti.

– Mitä aseisiin tulee, Gardbergillä on väärinkäsitys. Nythän me esitimme tässä vaiheessa valtioneuvostolle, että hankimme ilmasta ilmaan -aseet, Puranen sanoo.

– Meillä on kymmenen vuotta aikaa hankkia aseita. Lähtökohta on se, että hankimme kaikki tarpeelliset aseet.

Puranen korostaa, että asepaketin arviointi on perustunut kandidaattien tarjoamaan asekuormaan.

– Eli kaikkia kandidaatteja on kohdeltu tasapuolisesti. Arviointi on perustunut puhtaasti niihin aseisiin, joita he ovat tarjonneet lopullisissa tarjouksissaan. Sitä kautta on saatu tulos.

– Me olemme hankkimassa ilmasta maahan -ohjuksia. Nyt me katsomme, kun tässä on vielä noin kymmenen vuotta aikaa ennen kuin lopullinen operatiivinen suorituskyky saavutetaan, voisimmeko me vielä parantaa näitä tarjottuja asepaketteja ja hankkia entistä nykyaikaisempia aseita, Puranen kertoo.

Hänen mukaansa Ilmasta maahan -aseiden hankintaa lähtee kohta käyntiin, mutta niitä ei ollut tarkoituksenmukaista hankkia nyt.

– Gardbergillä on tässä väärinkäsitys, Puranen toteaa.

– Kaikki tarjoukset arvioitiin niillä aseilla, joita he tarjosivat. Me asetimme skenaariot, että tietynlaisiin ilmasodankäynnin tilanteisiin ja uhkiin pitäisi vastata. Heiltä kysyttiin, miten he ne ratkaisisivat ja he tarjosivat sen asepaketin.

Verkkouutisten saamien tietojen mukaan HX-hankkeen tarjouskilpailuun ei sisältynyt mahdollisuutta jättää protestia. Gardberg vahvistaa Verkkouutisille, että Saab ei harkitse protestin jättämistä.

Kustannusten läpinäkyvyys

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vetosi hallitukseen, jotta perjantaina valittujen hävittäjien kustannuksia julkistettaisiin nykyistä avoimemmin.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Kari Renko sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa pitävänsä VTV:n vaatimusta hävittäjähankinnan kustannusten läpinäkyvyydestä hyvänä. Kustannuksien avaamista pitää kuitenkin harkita tarkkaan.

– Nyt tulemme huolella tarkastamaan, mikä avoimuuden aste meille on mahdollinen ilman, että rupeamme paljastamaan sellaisia tietoja, joita yhdistelemällä voidaan tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi meidän resurssitasoistamme. Ne vaikuttavat meidän valmiuteen ja kykyyn säädellä valmiutta, käytössä oleviin materiaalimääriin ja kapasiteetteihin, jotka voivat kiinnostaa mahdollista vastustajaa ja antaa heille sellaista tietoa, jota me emme voi antaa ulos, Renko sanoi

– Ei ole kysymys Puolustusvoimien halusta antaa tietoa, vaan siitä, että meidän on harkittava, mikä on se aste, jolla voidaan tehdä ilman, että maanpuolustuksen valmius siitä vaarantuu. Asia tullaan varmaan jälleen kerran vielä Puolustusvoimien sisällä arvioimaan.