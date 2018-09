Vaarallisimmista vangeista tehdään arviot. Pitäisikö niiden olla sitovia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä vapauttamista vastoin ammattilaisten kantaa ei voi hyväksyä.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen totesi eduskunnassa olevansa tyytyväinen, että rangaistuksia Suomessa on saatu kovennettua. Hän otti esille yhä parannettavana asiana vaarallisuusarvioinnit.

– Itse asiassa vielä vajaa kymmenen vuotta sitten meillä iso määrä väkivaltarikollisia vapautui ilman vaarallisuusarviointeja. Tällä hetkellä vaarallisuusarviointeja tehdään kaikille pitkään vankilassa olleille, ja se on oikein, Timo Heinonen sanoi.

Hän kysyi ministeriltä, eikö näistä ammattilaisten tekemistä arvioista tulisi tehdä myös oikeutta sitovia.

– Tällä hetkellä meillä on tilanteita, että ammattilaiset toteavat, että tämä henkilö ei kuulu vapauteen ja hän on vaaraksi läheisille ja ympäristölle, mutta hänet vapautetaan siitä huolimatta. Ei tätä voi hyväksyä, Heinonen jatkoi.

Myös keskustan Antti Kurvinen toivoi, että voimavarat keskitettäisiin juuri näihin vaarallisimpiin rikoksentekijöihin.

– Heitä on ehkä alle sata Suomessa, viisikymmentä, kolmekymmentä, jotka toistuvasti tekevät henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, jopa henkirikoksia ja vakavia seksuaalirikoksia, ja juuri edustaja Heinosen tavoin kysyisin: voitaisiinko heidät jopa eristää pakkolaitokseen toistaiseksi, jos he koko ajan tekevät vaikkapa tällaisia hirveitä kuristusmurhia, joita on nähty, Kurvinen kysyi.