”Vaaralliset toimittajat, vaarallinen hallinto”

HUSin neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki nostaa esiin pandemian aikana esitettyjä virheellisiä arvioita. Niiden on aina väitetty nojaavan todistusaineistoon.

Hän viittaa kirjailija filosofi ja kirjailija Nassim Nicholas Talebin arvioon, jonka mukaan riskienhallinnan ensisijainen tehtävä on selviytyminen eikä asioiden ymmärtäminen.

Helmikuussa 2020 monet toimittajat ja terveysviranomaiset pitivät kasvomaskien käyttöä täysin turhana sillä perustella, että niiden tehosta ei ollut väitetysti tarpeeksi näyttöä.

– Tiede on kollektiivinen prosessi, jonka tavoitteena on päästä lähemmäs totuutta. Sitä ei pidä sekoittaa riskien hallinnointiin, kuten maailman terveysjärjestö WHO ja Yhdysvaltain tautikeskus CDC tekivät vuonna 2020, Taleb kirjoittaa Twitterissä.

Esa-Pekka Pälvimäen mukaan Suomessakin on maskien ohella tehty lukuisia virhearvioita. Hän mainitsee THL:n arviot, joiden mukaan virusmuunnokset eivät pääsisi leviämään Suomessa ennen kuin asiaan on ehditty varautua.

Asiantuntijat vakuuttivat pitkään, ettei virusmuunnosten tehokkaammasta tartuttavuudesta ole näyttöä. Monet epäilivät, ettei vakavaa tautimuotoa ilmaantuisi aiempaa useammalle.

THL ei antanut ulkoministeriölle suositusta Intian lisäämisestä Brasilian ja Etelä-Afrikan kategoriaan, vaikka maa oli rikkonut koko pandemian päivittäisen tartuntaennätyksen jo viiden vuorokauden ajan.

– Suomessa olemme eläneet keväästä 2020 asti vaarallisten toimittajien ja vaarallisen hallituksen (sekä THL:n että STM:n) kanssa, Esa-Pekka Pälvimäki twiittaa.

– Heidän argumenttinsa oli sama. Kriisin puhjetessa he vaativat lisää näyttöä. Ei mitään ymmärrystä riskinhallinnasta, hän jatkaa.

