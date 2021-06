Vaarallisesta Delta-koronasta leviää nyt myös plus-versio – yhä tarttuvampi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toistaiseksi rokotteiden on todettu tepsivän varsin hyvin alkuperäiseen Intian muunnokseen.

Intian koronavirusmuunnoksena tunnetusta Delta-variantista on löydetty uusi muunnos, kertoo The Guardian.

Delta plus -variantiksi kutsuttua virusmuunnosta on löydetty muun muassa Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Portugalissa, Puolassa, Sveitsissä, Venäjällä, Turkissa, Japanissa ja Nepalissa.

Sitä kutsuttiin aluksi Nepalin muunnokseksi, koska se havaittiin 13 henkilöllä, jotka matkustivat Nepalista Japaniin. Delta plussan alkuperää ei tiedetä. Se saattaa olla entistä tarttuvampi versio.

Uusi muunnos on nimeltään K417N. Delta-variantista on aiemmin tunnettu ainakin kaksi eri muunnosta, jotka tunnetaan termeillä Delta-AY.1 ja Delta AY.2. Delta AY.1 on ilmeisesti yleisimmin levinnyt.

Delta-varianttien muunnoksien pelätään leviävän aiempia herkemmin ja olevan osin vastustuskykyisiä rokotusten tai sairastetun covid-taudin tuomalle immuniteetille. Aiheesta on kuitenkin vasta vähän tutkimusta.

Toistaiseksi koronarokotteiden on todettu tepsivän varsin hyvin alkuperäiseen delta-varianttiin etenkin, jos henkilö on saanut kaksi rokotusta.