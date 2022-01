Vaarallinen lintuinfluenssa tarttui ihmiseen Britanniassa

H5N1-viruksen ei ole havaittu leviävän tehokkaasti ihmisten välillä.

Korkeapatogeenisen H5N1-lintuinfluenssan on todettu tarttuneen eläimestä ihmiseen ensimmäistä kertaa Britanniassa.

Times-lehden mukaan Devonissa asuva 79-vuotias mies oli pitänyt kotinsa sisällä 20 myskisorsaa. Ainakin sata sorsalintua on oleillut hänen tontillaan.

Terveysviranomaisten mukaan eristyksiin asetettu henkilö ei ole kärsinyt oireista, eikä kenenkään muun tiedetä saaneen tartuntaa.

H5N1-viruskanta aiheuttaa hyvin korkeaa kuolleisuutta linnuilla ja on vaarallinen myös ihmisille. Maailman terveysjärjestö WHO on kirjannut vuosina 2003–2021 yhteensä 863 tartuntaa, joista yli puolet eli 456 on johtanut potilaan kuolemaan. Viruksen ei ole havaittu leviävän tehokkaasti ihmisten välillä.

Lintuinfluenssa on levinnyt kuluvan talven aikana ennätyksellisen voimakkaasti Britanniassa. Jo noin 2,3 miljoonaa lintua on teurastettu tartuntojen ehkäisemiseksi.

Ihmisiä on kehotettu pysyttelemään kaukana sairaista ja kuolleista linnuista.

Englannin alueen UKHSA-kansanterveyslaitoksen professori Isabel Oliverin mukaan H5N1-viruksen aiheuttama riski ihmisille on hyvin vähäinen. Hän painottaa silti valvontatoimien ja varhaisen puuttumisen merkitystä.

– Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että Britanniassa havaittu viruskanta leviäisi ihmisestä ihmiseen. Mutta tiedämme virusten muuttuvan jatkuvasti, joten valvomme tilannetta tarkasti, Oliver sanoo.