Väärää rahaa liikkeellä aiempaa enemmän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eniten Suomesta löydettiin vuoden alkupuolella 20 euron väärennöksiä.

Suomesta löydettiin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 908 euroseteliväärennöstä. Määrä on Suomen Pankin mukaan suunnilleen kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

– Väärennettyjä seteleitä on liikkunut Suomessa alkuvuonna tavallista enemmän. Erityisesti heikkolaatuisia, niin kutsuttuja elokuva- ja matkamuistoseteleitä, on pystytty käyttämään maksuvälineenä. Nämä setelit on kuitenkin helppo tunnistaa vääriksi, sillä niissä ei ole turvatekijöitä, kertoo tiedotteessa seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista.

Eniten alkuvuonna löydettiin 20 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 384. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 290, ja 50 euron väärennöksiä oli 163.

Vehmaksen mukaan seteleitä käsiteltäessä on aina hyvä kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa.

Hän neuvoo tunnustelemaan setelin painatusta, katsomaan seteliä valoa vasten ja kallistelemaan seteliä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito.