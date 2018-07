Laskimotukoksesta ei suurta vaaraa raskauden keskeytyessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Raskaudenkeskeytykseen liittynyt riski oli suurentunut mutta selvästi pienempi kuin elävän lapsen synnyttäneiden.

Naisen riski sairastua laskimoveritulppaan on uutispalvelu Duodecimin mukaan tunnetusti suurentunut raskauden aikana, mutta tieto tästä on perustunut tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu normaaliin synnytykseen päättyneitä raskauksia.

Tuoreen tutkimuksen perusteella riski ei kuitenkaan ole yhtä suuri naisilla, joiden raskaus päättyy raskaudenkeskeytykseen.

Tutkimus julkaistiin Lancet Haematology -lehdessä, ja se perustuu 180 000 raskaudenkeskeytykseen päätyneen ja yhtä monen elävän lapsen synnyttäneen vertailuun. Naisia verrattiin myös 880 000 naiseen, jotka eivät olleet raskaana.

Arviolta 30 naista sadastatuhannesta sai laskimoveritulpan 42 päivän sisällä raskaudenkeskeytyksestä, mikä oli selvästi enemmän kuin naisilla, jotka eivät olleet raskaana. Heistä vain 14 sadastatuhannesta sairastui laskimoveritulppaan.

Vaikka raskaudenkeskeytykseen liittynyt riski oli suurentunut, se oli kuitenkin selvästi pienempi kuin elävän lapsen synnyttäneiden. Sadastatuhannesta synnyttäjästä keskimäärin 185 sairastui laskimoveritulppaan.

Tutkijat toivovat havaintojensa auttavan lääkäreitä paremmin arvioimaan raskaudenkeskeytykseen liittyviä riskejä.

Raskaudenkeskeytyksellä tarkoitetaan raskauden keinotekoista päättämistä ennen 20. raskausviikkoa. Suomessa tehdään noin 9 000 toimenpidettä vuosittain. Raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet tasaisesti viime vuosina, mutta useita keskeytyksiä tekevien osuus on suurentunut.

Laskimoveritulppa tarkoittaa verihyytymän muodostumista laskimoon. Tulpat syntyvät melkein aina alaraajoihin.

Uutispalvelu Duodecim