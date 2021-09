Vaalivilppi jäi videolle Venäjällä – Tämän Kreml halusi välttää

Venäjän vaaleista leviää jo ensimmäisiä vilpistä kieliviä kuvia ja videoita.

Alla näkyvällä pietarilaisella äänestyspaikalla kuvatulla videolla äänestäjä tulee ulos kopista ja tunkee avoimesti laatikkoon tukun äänestyslipukkeita. Miehellä vaikuttaa alkuun olevan vaikeuksia saada nippua sisään äänestyslaatikon aukosta.

Asiasta Twitterissä kertovan Moskovan kirjeenvaihtaja Matthew Luxmooren mukaan tällaiset videot ovat juuri sitä, mitä presidentti Vladimir Putinin Kreml haluaa välttää.

– Opposition ehdokkaat putsattiin tämän takia pois etukäteen, mutta materiaalia pääsee näköjään silti livahtamaan julki.

Valtapuolueen äänimäärien lisääminen tunkemalla laatikoihin suuria määriä ylimääräisiä lipukkeita on ollut Venäjällä tyypillinen vilppikeino jo pitkään.

Vaalivilppivideon lisäksi sosiaalisessa mediassa kiertää myös kuvia, joiden perusteella moskovalaisen äänestyspaikan valvontakameroiden eteen on asetettu ilmapalloja niin, että näkymä äänstyslaatikoille estyy.

Tunnettu venäläisbloggaaja Rustem Adagamov luonnehtii tätä ”videovalvonnaksi Pamfilova-tyyliin”. Hän viittaaa tällä Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilovaan.

– Noh mikäs siinä, tämähän on kaunista, Adagamov toteaa ironisesti.

Venäjän kolmipäiväiset duuman eli parlamentin alahuoneen vaalit alkoivat perjantaina.

