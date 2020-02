”Vaalityö hankalaa” – supervaalipiirin jakamiselle tukea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ehdotuksen mukaan Uudenmaan vaalipiiri jaettaisiin kahtia.

Uudenmaan vaalipiirin mahdollinen pilkkominen ei saa välitöntä tyrmäystä Verkkouutisten haastattelemilta poliittisilta vaikuttajilta.

Ehdotusta on perusteltu Suomen väestökehityksellä, sillä ”supervaalipiirissä” kampanjointi on muodostumassa yhä kalliimmaksi. Piilevä vaalikynnys on jo nyt huomattavasti pienempi kuin muualla maassa: Uudellamaalla läpimenoon riittää 2,7 prosenttia äänistä, Lapissa 12,5 prosenttia.

Uudenmaan kokoomuksen toiminnanjohtaja Janne Pesonen kertoo suhtautuvansa ajatukseen lähtökohtaisen myönteisesti. Hänen mukaansa asia kannattaa joka tapauksessa selvittää perusteellisesti, sillä Uusimaa tulee kasvamaan entisestään lähivuosina.

– Vaalipiirin nykyinen valtava koko tekee ehdokaskohtaisen vaalikampanjoinnin hankalaksi ja kalliiksi. Jaettuna vaalipiirit olisivat kooltaan verrannollisia muihin suurehkoihin vaalipiireihin, niissä olisi selkeät rakenteet sekä keskuskaupunkinsa ja ehdokaskohtaiset vaalikampanjat voisi rakentaa enemmän ihmisen kokoisiksi, Janne Pesonen pohtii.

– Vaikka demokratiaulottuvuus siis saattaisi heiketä järjestelmätasolla äänikynnyksen noustessa, laskisi rima menestymiseen vaaleissa ehdokaskohtaisten kampanjoiden helpottumisen ja järkevöitymisen kautta.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on ehdottanut vaalipiirin jakamista Vantaan ja Nurmijärven sekä Espoon ja Vihdin välistä menevällä rajalla itäiseen ja läntiseen osaan.

Janne Pesonen huomauttaa, että toteutuskelpoisia vaihtoehtoja on lukusia.

– Itse pohtisin vaalipiirin jakamista kolmostien linjaa mukaillen ja niin, että Nurmijärvi, jonka kaupunkikeskukset ovat kolmostien länsipuolella, jäisi Uudenmaan läntiseen vaalipiiriin.

– Pidän epätodennäköisenä, että nykyisen hallituksen maakuntauudistus tulee toteutumaan, mutta mikäli niin kävisi, olisi perusteltua hakea pohjaa vaalipiirijaotteluun myös siihen yhteyteen kaavailluista aluejaoista, Pesonen sanoo.

Muutostarpeet puoluesihteerien pohdinnassa

Puoluesihteereistä koostuva työryhmä pohtii kevään aikana nykyisen vaalilain muutostarpeita. Samalla käydään myös läpi vaalijärjestelmän suhteellisuutta, johon väestökehitys vaikuttaa voimakkaasti.

– Puoluesihteerien työryhmä aloittaa työskentelyn lähiviikkoina. Valmistelussa on syytä ottaa pöydälle kaikki erilaiset vaihtoehdot, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko toteaa.

Hän kertoo suhtautuvansa varovaisen myönteisesti Uudenmaan vaalipiirin uudistamiseen.

– Kaupungistuminen ja muuttoliike ajavat joka tapauksessa tarkastelemaan myös vaalipiirejä aika ajoin uudelleen, Kokko sanoo.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ei ota kantaa konkreettisiin vaihtoehtoihin ennen parlamentaarisen ryhmän edistymistä.

– Keskustalle on tärkeää, että puolueet perehtyvät taustoihin ja asiantuntijoiden vaihtoehtoihin, minkä pohjalta muodostetaan yhdessä tilannekuva ja haetaan ratkaisua. En pidä ensisijaisena, että puolueet yksittäin muodostavat tässä vaiheessa kantoja, Pirkkalainen sanoo.