Ilmastonmuutoksen tosissaan ottavien puolueiden menestys ja äänestysprosentin nousu Euroopassa ovat Luonnonsuojeluliiton mukaan hyviä uutisia.

Sunnuntain europarlamenttivaalien merkittävimpiä tuloksia oli Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan tiukkaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa kannattavien puolueiden nousu.

Liiton mielestä EU-vaalitulos mahdollistaa ympäristökriiseihin tarttumisen ja entistä kunnianhimoisemman ympäristö- ja ilmastopolitiikan.

Toisaalta liitto muistuttaa, että parlamentin jakolinjat syvenivät, koska Euroopan heikentämistä kannattavat puolueet saivat myös vaalivoittoja. Liiton mielestä Suomen, Euroopan ja koko maailman etu kuitenkin on vahva, yhtenäinen ja ympäristöpolitiikaltaan kunnianhimoinen Euroopan unioni.

– Euroopan unioni on tähän asti ollut maailman ympäristöpolitiikan suunnannäyttäjä, ja Euroopan parlamentti kunnianhimoisin EU:n sisällä. Tämän on jatkuttava ja tahtia on kiihdytettävä, toteaa Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä tiedotteessa.

Luonnonsuojeluliiton mielestä hallitusneuvotteluissa pitäisi ottaa huomioon, että suomalaiset äänestivät europarlamentaarikoiksi monia poliitikkoja, jotka kannattavat vahvaa EU:ta sekä kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

– Toivomme, että suomalaiset europarlamentaarikot kirittävät omia eurooppalaisia poliittisia ryhmiään parempaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan. Kiritystä tarvitaan erityisesti parlamentin suurimmassa ryhmässä EPP:ssä, johon kokoomus kuuluu. Ryhmä on Climate Action Networkin selvityksen mukaan ollut ilmastopolitiikassa suorastaan taantumuksellinen, kertoo suojelupäällikkö Jouni Nissinen. Hän toimii myös ympäristöjärjestöjen Brysselin-kattojärjestön European Environmental Bureaun puheenjohtajana.

Äänestysprosentin nousu tarkoittaa Luonnonsuojeluliiton mielestä sitä, EU:n suuret ilmasto- ja ympäristöpoliittiset ratkaisut ovat nyt entistä hyväksyttävämpiä EU-kansalaisten silmissä. Liiton mukaan paljon kuitenkin riippuu EU:n tulevasta komissiosta, joka tekee lakialoitteet ja toimeenpanee päätöksiä.

Liiton mielestä komission seuraavan puheenjohtajan on otettava ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen kärkiteemoiksi, jotka koskevat kaikkea unionissa tehtävää politiikkaa.

EU:lla jos millä on liiton mukaan mahdollisuus rakentaa hiilineutraaleja yhteiskuntia. EU:lla on käytössään maataloustuet, tiede- ja tutkimusrahoitusta, tullijärjestelmä, sisämarkkinoiden standardoinnit ja paljon muita instrumentteja. EU pystyy myös yhdistämään talous- ja tuotantojärjestelmien uudistamisen ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan.

Luonnonsuojeluliitto arvioikin, että EU:lla on kaikki edellytykset ottaa johtajuus ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa sekä kirittää muuta maailmaa.