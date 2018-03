Vaalit tulevat – näin paljon keskustan pitäisi parantaa

Keskustan pitäisi eduskuntavaaleissa menestyäkseen saada tuekseen joka toinen epävarmoista äänestäjistä.

Keskusta on ulkona kilpailusta suurimman puolueen paikasta. Näin arvioi Viestintätoimisto Ellun Kanojen tutkimusjohtaja ja entinen kokoomuksen suunnittelupäällikkö Jukka Manninen.

Keskusta on tuoreissa Ylen sekä Iltalehden ja Uuden Suomen puoluekannatusmittauksissa selvästi kokoomusta ja SDP:tä jäljessä. Keskustan kannatus pyörii tällä hetkellä 16 prosentin tietämillä.

– Kun keskustan kannatus on valunut näin alas, lepää puolue vahvasti oman ydinkannatuksensa varassa. Kaikista uskollisimmat ovat jääneet jäljelle ja vaihtoalttiita äänestäjiä lienee hyvin vähän, Jukka Manninen sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa nyrkkisääntönä noin 60-70 prosenttia puolueen kannatuksesta on ydinkannatusta eli puolueen uskollisia äänestäjiä. Lisäksi kannatuksessa on vaihtoaltista äänestäjäkuntaa. Puolueen potentiaalinen kannatus muodostuu toisten puolueiden vaihtoalttiista kannattajista ja epätietoisista.

Jälkimmäisiä on Mannisen mukaan Suomessa ehkä 350 000-400 000. he ovat todennäköisiä äänestäjiä, mutta eivät näissä mittauksissa kerro, mitä puoluetta he äänestäisivät.

– Jotta keskusta olisi mukana kilpailemassa suurimman puolueen asemasta, puolueen pitäisi esimerkiksi pystyä vakuuttamaan näistä epävarmoista äänestäjistä joka toinen.

– Kuinka todennäköistä tämä nyt sitten on? Jos vaalit pidetään normaalissa aikataulussa ensi huhtikuussa, niin hyvin vähän tässä vuoden aikana voidaan tehdä 170 000-200 000 äänestäjän saamiseksi, Manninen toteaa.

Hän sanoo suhtautuvansa epäilevästi siihen, että keskustalla olisi 200 000 äänestäjän piilevä potentiaali.

– Kyllä puolue varmaan jonkin verran pystyy petraamaan suoritustaan, mutta tässä tilanteessa sanoisin, että keskusta on ulkona kilvasta. 200 000 tuhannen ihmisen käännyttäminen keskustan äänestäjiksi vuodessa on aika vaativa harjoitus. Pitäisi olla onnistunut vaalikampanja tai muuta imua. Voihan olla, että keskustalla on potentiaalia paljon, mutta suhtaudun siihen vähän kyseenalaisesti. Luulen, että potentiaali on tällä hetkellä aika pieni.

Kokoomuksen ydinkannatus hyvä

Kisaa suosituimman puolueen paikasta käydään tällä hetkellä kokoomuksen ja SDP:n kesken.

Ylen puoluekannatusmittauksessa kokoomus palasi maan suosituimman puolueen paikalle SDP:n ohi. SDP:n kannatus putosi 0,8 prosenttiyksiköllä 20,2 prosenttiin. Kokoomus kasvatti kannatustaan puolellatoista prosenttiyksiköllä 21,5 prosenttiin.

Iltalehden ja Uuden Suomen kannatuskysely antaa SDP:lle nyt 21 prosentin kannatuksen, kokoomukselle mitataan 19,9 prosenttia.

Yle kertoo kyselyn tausta-aineistoon viitaten, että sote- ja maakuntauudistus painaa monen vastaajan mieltä. Tämä ei silti näytä vaikuttavan negatiivisesti valinnanvapautta ajavan kokoomuksen kannatukseen. Puolueen johto tukee maakuntasotea, mutta näkyvät kokoomuspoliitikot myös vastustavat sitä. Ylen mukaan kahden raiteen politiikka näyttää keräävän puolueelle kannatusta.

Jukka Mannisen mielestä on hyvin vaikea kommentoida yksityiskohtaisesti tuloksia, jos ei ole nähnyt mielipidemittausten tutkimusajoa.

Hän ei usko yksittäisten asioiden vaikuttavan merkittävällä tavalla puolueiden kannatukseen.

– Politiikassa elää sitkeänä sen kaltainen käsitys, että tietyt asiat hetkauttavat kannatusta. Luulen, että ihmiset eivät kiinnitä niihin asioihin niin paljon huomiota kuin oletetaan.

– Kannatusmittaukset ovat enemmän tunnelmabarometriaa. Varsinkin tutkimuksissa joissa on spontaani vastaustilanne. On vaikea sanoa, vaikuttaako kannatukseen kaksilla rattailla ajaminen.

Mannisen mukaan näyttää siltä, että kokoomuksen ydinkannatus on tällä hetkellä parempi kuin mitä se oli pari vuotta sitten.

– Se selittää tasaista gallupnousua. Ydinkannatuksen kasvattaminen on vaikeimpia asioita politiikassa.