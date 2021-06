Vaalimaalta tulleilla pelkästään HUS-alueella nyt 34 koronatartuntaa

Sairaanhoitopiiri kehottaa testiin 72 tunnin sisällä Suomeen paluusta.

HUS julkaisi keskiviikkona illansuussa tiedotteen otsikolla Tartuntariski Venäjällä matkanneilla todellinen – hakeudu testiin.

Suomessa on kohuttu Pietarista palanneista EM-jalkapallofaneista, joille ei tehty rajalla koronatestiä lainkaan.

HUS painottaa tiedotteessa Venäjältä palanneille koronavirustestiin hakeutumisen tärkeyttä 72 tunnin kuluttua Suomeen paluusta.

– Sosiaalisten kontaktien välttäminen maahan paluun jälkeen on tärkeää testituloksen saamiseen saakka, sairaanhoitopiiri painottaa.

Tiedotteen mukaan ”koronavirustilanne Venäjällä on huolestuttava ja tartunnan riski siellä matkustaneilla on todellinen. Erityisen huolestuttavaa on, että Venäjällä epidemian huonontumisen on aiheuttanut herkästi leviävä deltavariantti”.

– Eilen ja tänään Vaalimaalla otetuista rajanäytteistä on todettu jo 34 koronavirustartuntaa HUSin alueen asukkailla. Tämä on huomattava määrä suhteutettuna aiempien päivien tartuntalukuihin, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen HUSista toteaa.

– Testiin hakeutuminen 72 tunnin kuluttua on tärkeää, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua mahdollisimman nopeasti. On riski, että tartunnat leviävät juhannuksen aikaan, jos ihmiset kokoontuvat eivätkä tiedä tartunnastaan. Jopa puolet tartunnoista on oireettomia. Tämän vuoksi sosiaalisten kontaktien välttäminen on tärkeää testituloksen saamiseen saakka, Ruotsalainen sanoo.

Koronavirustilanne Venäjällä on huolestuttava ja tartunnan riski siellä matkustaneilla on todellinen. Hakeudu koronavirustestiin 72 tunnin kuluttua Venäjältä Suomeen paluun jälkeen. #korona #HUS https://t.co/Xg8Gg9zfpS — HUS Helsingin yliopistollinen sairaala (@HUS_fi) June 23, 2021