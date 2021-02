”Vaalilupausta terapiatakuusta ei ole lunastettu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaisaloitteen käsittely keskeytettiin hallituspuolueiden äänillä jo viime vuoden maaliskuussa.

Kokoomuksen kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen, Sari Sarkomaa ja Mia Laiho arvostelevat hallitusta terapiatakuuta koskevan lupauksen rikkomisesta.

Nykyiset hallituspuolueet lupasivat tukensa kansalaisaloitteelle terapiatakuusta jo ennen eduskuntavaaleja 2019, mutta aloitteen käsittely on pysähtynyt valiokuntaan.

– Hallituskauden puoliväli lähestyy, mutta terapiatakuuta ei näy eikä kuulu. Kansalaisaloitteen käsittely keskeytettiin hallituspuolueiden äänillä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jo viime vuoden maaliskuussa. Kokoomuksen toistuneista vaatimuksista huolimatta terapiatakuun käsittelyä ei ole jatkettu, edustajat toteavat tiedotteessa.

– Kansalaisten laajasti kannattama aloite on sysätty syrjään ja lupaukset jätetty lunastamatta. Kokoomus haluaa turvata kaikille suomalaisille mielenterveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta, siksi lakimuutos tarvitaan.

Kansanedustajat painottavat, että ihmisten olisi saatava apua mahdollisimman pian. Nykyisellään moni joutuu odottamaan hoitojonoissa jopa kuukausia.

– Tähän tarvitsemme muutoksen ja siksi terapiatakuuta on viipymättä vietävä eteenpäin. Mielenterveysongelmat koskettavat ihmisiä iästä ja taustasta riippumatta. Kokoomus on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan 35 miljoonaa pysyvää rahoitusta terapiatakuun toteuttamiseksi kaiken ikäisille, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Koronakriisin myötä mielenterveyspalveluiden tarve on vain kasvanut. Jopa YK on kehottanut maailman valtioita varautumaan mielenterveyskriisiin koronan aikana ja sen jälkeen.

– Vetoan, että hallituspuolueet ottaisivat jalan pois jarrulta. Terapiatakuu on juuri nyt ajankohtainen. Sillä vastattaisiin ihmisten hätään koronakriisin keskellä ja mahdollistettaisiin yhdenvertainen mielenterveyspalveluihin pääsy. Mielenterveyden ongelmat ovat suurin kansansairautemme ja merkittävin työkyvyttömyyseläkkeitä aiheuttava syy, mutta silti sen hoito on täysin aliresursoitu, Sari Sarkomaa sanoo.

Lapset ja nuoret ansaitsevat pääsyn palveluihin

Mia Laiho huomauttaa, että lasten ja nuorten kasvanut pahoinvointi on ollut viime aikoina paljon esillä.

– Tosiasia on, että monet lapset ja nuoret tarvitsevat kipeästi vaikuttavia mielenterveyspalveluita, joita he eivät tällä hetkellä saa. Perustason mielenterveyspalveluihin pääsy tulee turvata terapiatakuulla. Näin lapset ja nuoret saavat hoidon, joka heille kuuluu, Laiho sanoo.

Eduskunta saa pian käsiteltäväkseen myös kansalaisaloitteen psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi. Aloite keräsi eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta tammikuussa. Aloitteen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta koulutukseen hakeutumisessa.

– Ammattitaitoisten psykoterapeuttien määrän lisääminen on yksi tärkeä tekijä palveluiden saatavuuden varmistamiseksi. Panostukset koulutukseen lisäävät psykoterapeuttien määrää vasta viiveellä. Sitä suuremmalla syyllä terapiatakuun käsittelyä on jatkettava ja samalla selvitettävä tarpeet riittävän henkilöstön turvaamiseksi. Nyt on hallituspuolueiden aika osoittaa tahtotilansa terapiatakuun osalta ja lunastaa vaaleissa antamansa lupaukset suomalaisille, kansanedustajat sanovat.