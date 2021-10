Vaaliennuste: Yksi 20 prosentin puolue, monta 15 prosentin puoluetta

Keskustavaikuttajan mielestä tulossa on punavihreiden ja porvariryhmittymän välienselvittely.

Ministeri Seppo Kääriäinen (kesk.) kirjoittaa vaaliasetelmasta Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan.

Hänestä vaikuttaa siltä, että huhtikuun 2023 eduskuntavaalien asetelmaksi muotoutuu SDP:n ja kokoomuksen ottaminen yhteen.

– Laajapohjainen hallitus – jos sellaista havitellaan – syntyy kuitenkin vain keskiviivan kautta ja yli, Seppo Kääriäinen kirjoittaa.

Suurin puolue SDP jäi viime eduskuntavaaleissa selvästi alle 20 prosentin.

– Vuoden 2023 voittaja saattaa nousta yli 20 prosentin, mutta seuraavan neljän puolueen kannatus liikkuu 15 prosentin molemmin puolin, hän ennustaa vaalituloksesta.

Enemmistöhallitukseen tarvitaan siten hänen mukaansa vähintään kolme puoluetta, todennäköisesti useampikin.

– Puolueiden yhteistyö on yhä hankalampaa. Luottamus politiikassa on ehtynyt, ja lyhytnäköinen peli voimistunut. (Sanna) Marinin hallituksen sisäinen miekkailu kulttuurirahoista on siitä ajankohtainen esimerkki. Asiat ovat yhä monimutkaisempia: toimintaympäristö on arvaamaton, talousongelmat uhkaavat kroonistua, hyvinvointivaltio nuljahtelee monenlaisten vaikeuksien karikoissa, ja yhteiskunnan sisäinen keskustelu kärjistyy.

– Maa tarvitsee etenkin nykyisissä maailman oloissa toimintakykyisen hallituksen. Suomessakin vakaus ja muutos kulkevat käsi kädessä.