”Vaalibudjetti-sana ei kuulu sanavarastoon”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Timo Heinosen mukaan Suomi velkaantuu ensi vuonna yhä lisää lähes kaksi miljardia euroa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen hämmästelee keskustan kansanedustajan Sirkka-Liisa Anttilan sunnuntaisia kannanottoja. Anttila väitti kokoomuksen yrittävän hämätä puheilla neutraalista veroratkaisusta.

– Ainut joka koittaa hämmentää sekä hallituksen että keskustan linjaa on Anttila. Keskustalainen pääministeri Juha Sipilä totesi eilen selkeästi Ylen haastattelussa, että hallituksen linja on selvä ja yhtenäinen. Sipilän hallituksella on selkeä kirjaus, että verotus ei saa kiristyä tällä kaudella, Timo Heinonen toteaa tiedotteessaan.

Heinosen mukaan hallitus ei varsinaisesti ole keventämässä työn verotusta, vaan estämässä verotuksen kiristymisen. Kikyssä sovittujen palkansaajamaksujen kiristyminen ensi vuonna uhkaa hänen mukaansa kiristää työssäkäyvien suomalaisten verotusta.

– Tuloverotuksen keventäminen on tarkoitus rahoittaa haitta-, ympäristö- ja välillisiä kulutusveroja kiristämällä. Suomi velkaantuu edelleen, ja siksi haetaan kompensaatiokeinoa rakenteellisella verotuksen muutoksella. Korvaavista kiristettävistä veroista keskustellaan vielä hallituksen sisällä. Tärkeää on huolehtia siitä, että työnteon kannustimia ei heikennetä.

Kokoomusedustajan mukaan Anttilan puheet ovat ristiriidassa keskustan puheenjohtajan linjausten kanssa. Heinosen mielestä veroratkaisu on vielä auki ja ”pyrkimyksenä on päästä myös yksilötasolla mahdollisimman neutraaliin ratkaisuun”.

Sirkka-Liisa Anttilan esittämiä indeksien palautuksia ja muita lisämenoja Timo Heinonen pitää vastuuttomana puheena.

– Sana vaalibudjetti ei kuulu kokoomuksen sanavarastoon. Suomi elää noususuhdanteessa ja velkaantuu edelleen lähes kahdella miljardilla ensi vuonna. Nyt kaivattaisiin myös pääministeripuolueelta johtajuutta ja vastuullisuutta jakovarapopulismin sijaan.