”Vaadimme Venäjää pidättäytymään kaikesta sekaantumisesta”

Viiden europarlamenttiryhmän yhteisessä kannanotossa vaaditaan uusia vapaita vaaleja Valko-Venäjälle ja tuomitaan ankarasti presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallintoa vastustaviin mielenosoittajiin kohdistuneet väkivaltaisuudet ja kidutus.

EPP-, S&D-, Renew Europe- ja ECR-ryhmien sekä vihreän ryhmän johtajien allekirjoittamasta lausunnosta kerrotaan EPP:n tiedotteessa.

Venäjää varoitetaan tilanteeseen puuttumisesta.

– Vaadimme Venäjää pidättäytymään Valko-Venäjällä vaalien jälkeen kaikenlaisesta sekaantumisesta – niin avoimesta kuin peitellystä, lausunnossa todetaan.

EU:ta ja sen jäsenvaltioita kehotetaan myös vastaamaan valppaasti kaikkiin Venäjän tällaisiin toimiin.

Europarlamenttiryhmät viestittävät tukeaan valkovenäläisten pyrkimyksille demokratian ja vapauden puolesta.

– Elokuun 9. päivän vaalit eivät olleet vapaat eivätkä reilut, ja uskottavat raportit viittaavat Svetlana Tihonovskajan voittoon. Tämän vuoksi emme tunnusta Aljaksandr Lukašenkaa Valko-Venäjän uudelleenvalituksi presidentiksi ja pidämme häntä ei-toivottuna henkilönä Euroopan unionissa, kannanotossa todetaan.

Parlamenttiryhmien mukaan uudet vapaat vaalit tulisi järjestää riippumattomien tarkkailijoiden valvonnassa ja mielenosoittajiin kohdistuneet väkivallanteot tutkia. Myös poliittisten vankien vapauttamista vaaditaan.

Ryhmät haluavat lisäksi, että vaalivilpistä ja mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamista vastuussa oleviin kohdistettavat pakotteet saatetaan voimaan mahdollisimman pian.

– Euroopan unionin on tehtävä enemmän demokratian ja vapauden edistämiseksi Valko-Venäjällä, kannanotossa vaaditaan.

Ryhmät muun muassa vaativat EU:ta suorittamaan perusteellisen arvion Valko-Venäjän politiikastaan ja arvioimaan uudelleen suhteitaan maan nykyiseen hallintoon. Kannanotossa ehdotetaan myös, että EU nimittää erityisedustajan tukemaan rauhanomaista ja Valko-Venäjän kansan tahdon mukaista vallanvaihtoa.

Leaders fof @EPPGroup, S&D, Renew Europe, Greens/EFA and ECR call for new and free elections in #Belarus and strongly condemn the violence and torture perpetrated against peaceful protesters organised by #Lukashenko ’s regime#WithBelarus

Read more: ⬇️https://t.co/vdRC3dL5eX

— EPP Group (@EPPGroup) August 17, 2020