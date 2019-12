Uuttavuotta vietetään selkeässä säässä

Uusi vuosi otetaan vastaan lähes koko maassa selkeässä säässä.

Uudenvuodenpäivänä sataa monin paikoin. Tuuli jatkuu vuodenvaihteen yli kohtalaisena.

Ilmatieteen laitoksen mukaan uudenvuodenaattona eli tiistaina 31. joulukuuta maamme itäpuolella on voimakas matalapaine. Vettä tai lunta sataa aamulla maan itäosissa. Sateet kuitenkin väistyvät vähitellen itään, kylmempää ja kuivempaa ilmaa virtaa pohjoisesta maan eteläosiin saakka.

– Sää selkenee uudenvuodenaattona laajalti koko maassa illan aikana. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli jatkuu kuitenkin kohtalaisena vuodenvaihteen yli, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala.

Lämpötila on vuoden vaihtuessa maan etelä- ja länsiosassa +1 ja -5 asteen välillä, lauhinta on maan lounaisosassa. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila on -4 ja -10 asteen välillä. Lapissa on pakkasta 7–17 astetta.

Uudenvuodenpäivänä lännestä lähestyy uusi sadealue, ja maan eteläosaa lukuun ottamatta sataa laajalti. Sateet alkavat jo aamulla länsirannikolla. Samalla Suomeen virtaa lauhempaa ilmaa, ja sateet tulevat sekä vetenä että lumena. Tämä voi huonontaa ajokeliä varsinkin maan itä- ja pohjoisosissa.

Uudenvuodenpäivänä lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa nollan vaiheille tai muutaman asteen sen yläpuolelle. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on vielä päivällä muutama pakkasaste, Lapissa pakkasta on päivällä paikoin 10 ja 15 asteen välillä.