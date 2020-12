Uutta virusmuotoa havaittu Alankomaissa – maa kielsi lennot Britanniaan

Ison-Britanniassa levinnyttä uutta virusmuotoa on havaittu nyt myös sen rajojen ulkopuolella.

Isosta-Britanniasta löydettyä uutta koronaviruksen muotoa, joka leviää aiempaa nopeammin on tavattu nyt myös maan rajojen ulkopuolella, uutisoi BBC.

Isossa-Britanniassa havaittua uutta virusmuotoa on löydetty myös Alankomaista, minkä vuoksi maa on kieltänyt matkustajalennot Isoon-Britanniaan tammikuun alkuun asti.

Uuden virusmuodon leviämisnopeus on edeltäjäänsä suurempi, mutta virus ei näyttäisi aiheuttavan vakavampaa sairautta tai enemmän kuolemia kuin aiempi muoto. Virus ei myöskään tällä tietoa ole immuuni koronavirusrokotteelle.

Virusmuoto on levinnyt erityisesti Kaakkois-Englannissa, jossa sijaitsee myös Lontoo. Alueella on laitettu sen vuoksi käytäntöön tiukempia rajoituksia, BBC uutisoi. Rajoitukset koskevat noin 21 miljoonaa ihmistä ja kestävät kaksi viikkoa.

Ihmisten on kehotettu pysymään kotona, mutta töihin ja kouluun meno on sallittu. Kaikki paitsi välttämättömimmät kaupat ja yritykset on suljettu. Eri talouksista olevia henkilöitä saa tavata yhden kerrallaan julkisella avoimella paikalla.

Aiemmin joulunajalle suunnitellut höllennykset rajoituksissa on peruttu viruksen leviämisalueella. Myös muualla Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa saa aiemmin suunnitellun viiden päivän sijaan tavata tuttavia vain joulupäivänä.

Maailman terveysjärjestö WHO on ollut yhteydessä Isoon-Britanniaan uuteen virusmuotoon liittyen. Uutta virusmuotoa tutkitaan parhaillaan ja WHO sanoo tiedottavansa jäsenmaitaan, kun tietoa siitä on saatavilla.

Ison-Britannian lisäksi toinen uusi viruksen muoto on havaittu myös Etelä-Afrikassa. Myös tämä virusmuoto leviää nopeammin ja sen viruspitoisuus on korkeampi, Business Insider South Africa uutisoi. Uuden variantin aiheuttamat oireet eivät kuitenkaan poikkea aiemmasta tai ole niitä vakavampia. Rokote myös luultavasti tehoaa virukseen, mutta varmuutta siitä ei vielä ole.