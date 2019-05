Uutta ohjelmaa toivotaan asunnottomuuden poistamiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ohjelmaan tulisi myös varata riittävä määrä resursseja, toteaa Vailla vakinaista asuntoa ry.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n mukaan asunnottomuus voitaisiin poistaa Suomesta kahden hallituskauden aikana, mutta se onnistuu vain pitkäjänteisellä työllä.

– Toivottavasti Suomen hallitusneuvotteluissa päädytään valitsemaan uusi asunnottomuuden poistamiseen tähtäävä ohjelma, johon varataan riittävä määrä resursseja, toteaa Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola tiedotteessa.

Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on yhdistyksen mukaan lisättävä, kunnille on tarjottava mahdollisuuksia näiden asuntojen rakentamiseen ja kuntia on sitoutettava asunnottomuustyöhön. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asunnottomien palvelut pitäisi saada toiminaan tarkoituksenmukaisemmin.

Yhdistys kertoo, että Suomessa oli viime vuonna ARA:n tilaston mukaan 5 482 asunnotonta. Euroopassa on yhdistyksen mukaan arviolta yli 700 000 asunnotonta, jotka nukkuvat ulkona tai ensisuojissa. Luku on noussut kymmenessä vuodessa 70 prosenttia

– Eurooppalaisella tasolla Suomi voi näyttää esimerkkiä Asunto ensin -periaatteen toiminnallaan. Tässä on uusille europarlamentin edustajille ja Suomen hallitusneuvottelijoille näytön paikka. Kaipaamme konkreettisia tekoja, että asunnottomuus saataisiin vähenemään ja lopulta kokonaan poistettua niin Suomessa kuin Euroopassa. Se on mahdollista, jos vain tahtoa löytyy, Tiivola toteaa.