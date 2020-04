Uutistoimisto paljasti salatut koronatiedot – Irak rankaisee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uutistoimiston mukaan Irakissa on paljon enemmän tartuntoja kuin valtio kertoo.

Brittiläinen uutistoimisto Reuters on saanut Irakin koronavirustilannetta käsitelleen uutisreportaasinsa vuoksi rangaistuksen Irakin median toimintaa säätelevältä Communications and Media Commissionilta, kertoo lehdistönvapautta ja journalistien oikeuksia puolustava CPJ (Committee to protect Journalists) verkkosivuillaan.

Reutersia syytetään esimerkiksi virheellisen tiedon luomisesta ja yleisen turvallisuuden vaarantamisesta. Uutistoimiston lisenssi on poistettu Irakissa kolmeksi kuukaudeksi, minkä lisäksi sille on määrätty 25 miljoonan Irakin dinarin, eli noin 19 400 euron sakko. Reutersilta on pyydetty myös julkista anteeksipyyntöä.

Reutersin reportaasi kertoi uusia tietoja Irakin koronavirustilanteesta. Reportaasin tietojen mukaan koronavirustapauksia olisi Irakissa valtion ilmoittamien 772 tartuntatapauksen sijaan todellisuudessa tuhansia enemmän. Nämä tiedot saatiin haastatelluilta henkilöitä, joihin kuului lääkäreitä, terveysministeriön virkamies sekä vanhempi poliittinen virkamies.