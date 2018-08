Ydinuutisia Pohjois-Koreasta syytetään räikeästi harhaanjohtaviksi

Yhdysvaltain tiedotusvälineet ovat uutisoineet laajasti Pohjois-Korean ydinohjelmasta Singaporessa järjestetyn huippukokouksen jälkeen. Yleiseksi arvioksi on tullut, että Kim Jong-unin hallinto pelaa aikaa, eikä sillä ole todellisuudessa aikeita luopua ydinaseistaan.

Pohjois-Koreaa seuraava 38 North -sivusto toteaa monen uutisen käyttäneen heitä lähteenään, mutta antaneen räikeästi harhaanjohtavan kuvan tilanteesta. Sivuston mukaan sen satelliittikuva-analyyseja on käytetty väärin muun muassa CNN:n ja NBC Newsin uutisoinnissa.

Media on korostanut Pohjois-Korean laajentavan ydinlaitoksiaan diplomaattisista ponnisteluista huolimatta. Lähteenä käytetyssä 38 Northin analyysissa todettiin, että Yongbyonin laitoksella tehtävät rakennustyöt ”eivät liity millään lailla Pohjois-Korean lupauksiin ydinaseista luopumiseen”. Tätä ei mainittu uutisissa.

Sivuston mukaan Pohjois-Korean laitoksissa havaittu aktiivisuus olisi nähtävä osana Pohjois-Korean rutiininomaista sotilaallista toimintaa, josta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä sen tulevista poliittisista linjauksista.

– Uutisissa arvosteltiin Pohjois-Korean kanssa käytäviä neuvotteluja sillä perusteella, ettei maahan voi aidosti luottaa. Uutisissa luotiin harhaanjohtava narratiivi jättämällä huomiotta satelliittikuvien diplomaattinen konteksti. Media on näin ollen tehnyt perusteettomia johtopäätöksiä Pohjois-Korean strategiasta, tutkiva journalisti Gareth Porter toteaa.

Myös tiedustelutietoihin liittyvä epävarmuus on jätetty täysin huomiotta. Uutisten taustalla on monessa tapauksessa ollut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnossa työskenteleviä henkilöitä, jotka eivät kannata Pohjois-Korean kanssa käytäviä neuvotteluita.

Tiedot vääristyvät, jos niistä kertovilla lähteillä on omat tarkoitusperänsä.

– Uutiset ovat rakentaneet synkän narratiivin Pohjois-Korean suorittamasta petoksesta, joka ei perustu varmennettuihin faktoihin. Vaarana on, että perätön uutisointi voi muuttaa julkista mielipidettä, joka on toistaiseksi suhtautunut neuvotteluihin myötämielisesti.

