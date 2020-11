”Uutiset Vladimir Putinin naisista nostavat enää raivoa”

Vladimir Putinin puheenkirjoittajana aiemmin toimineen Abbas Gallyamovin mukaan uutiset ja vuodot Venäjän presidentin rakastajattarista ja suhteista eivät ”toimi” enää.

Kymmenen vuotta sitten niillä saatiin lisää kannatusta, kun Putinin maine ja oletus hänen vitaalisuudestaan lisääntyi.

– Nyt ne tekevät ihmisistä vihaisia, Abbas Gallyamov kirjoittaa Facebookissa.

– Tilanne on niin epävakaassa tasapainossa, että politiikan kannalta jopa niin merkityksettömät tiedot kuin rakastajatar ja toinen perhe voivat nostaa raivon.

– Mutta muutama vuosi sitten ne olisivat tuoneet hänelle kaiken edun.

