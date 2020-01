Uutisankkurin karmea virhe, suora lähetys mykistettiin

Amerikkalaisen MSNBC-uutiskanavan juontajan kömmähdys on herättänyt laajaa huomiota sosiaalisessa mediassa.

Kanavan sunnuntaiohjelmaa vetänyt Alison Morris haastatteli urheilutoimittajia osiossa, jossa käsiteltiin koripalloilija Kobe Bryantin kuolemaa helikopterionnettomuudessa. Morris vaikutti sekoittavan Los Angeles Lakers -koripallojoukkueen viimeisen sanan rasistisena solvauksena pidettyyn ”n-sanaan”.

MSNBC:n 15 sekunnin lähetysviiveen vuoksi kyseinen kohta ehdittiin hiljentää ainakin tietyillä mediamarkkinoilla.

Alison Morris vastasi myöhemmin kohuun Twitterissä. Hän kertoi sekoittaneensa hetkellisesti Knicks- ja Lakers-joukkueet ”Nakers”-sanaksi.

– Tietäkää, etten käyttänyt enkä koskaan käyttäisi rasistista termiä. Pahoittelen aiheuttamaani sotkua, Morris kirjoitti.

MSNBC apparently has a 15 second delay that was able to excise that inexplicable “n word” in at least some markets pic.twitter.com/ii7nfndgIM

Earlier today, while reporting on the tragic news of Kobe Bryant’s passing, I unfortunately stuttered on air, combining the names of the Knicks and the Lakers to say “Nakers.” Please know I did not & would NEVER use a racist term. I apologize for the confusion this caused.

— Alison Morris (@AlisonMorrisNOW) January 26, 2020