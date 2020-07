Uutisankkurilla koronaoireita kuukausien ajan

CNN:n uutisankkuri Richard Quest kertoo kärsivänsä lähes kolme kuukautta sitten saamansa koronavirusinfektion aiheuttamista vaurioista.

– Sain tartunnan huhtikuun puolivälissä. Ensimmäiset oireet tulivat nopeasti, huomasin olevani väsynyt ja yskiväni. Kävin testissä ja sain seuraavana päivänä tiedon positiivisesta tuloksesta, Quest Means Business -ohjelman vetäjä kertoo.

Hän kuvailee virusta ”tornadoksi”, joka aiheuttaa kehossa ”kaaosta, sekavuutta, yskimistä ja vaurioita kaikille koskemilleen elimille”. Richard Quest sairasti Covid-19:n melko lievänä eli ilman hengitysvaikeuksia tai maku- ja hajuaistin katoamista.

Questin mukaan viruksen aiheuttama kuiva ja käheä yskä poikkeaa muista ylähengitystieinfektioista.

– Minun tapauksessani se tarkoitti paljon lyhyitä sisäänhengityksiä, joita seurasi pitkiä, syviä, rintakehää korventavia yskänpuuskia, joiden voimasta näytin lähes kaatuvan, Quest sanoo.

Toipuminen todettiin myöhemmin negatiivisella virustestillä ja positiivisen tuloksen antaneella vasta-ainetestillä. Quest kertoo löytäneensä kuukausien viiveellä taudin aiheuttamia vaurioita kehostaan.

Hän mainitsee kömpelyyden, ajoittaisen sekavuuden ja ruoansulatusongelmat. Myös yskä on palannut. Lääkärit ovat vakuuttaneet jälkioireiden katoavan ajan myötä.

– Viime viikko oli paha. Yskä on jatkunut päiväkausia ja olen joutunut torkkumaan väsymyksen vuoksi. Kompastuin kameran jalustaan ja putosin tuolilta. Olen huolissani, mutta en vielä paniikissa. Tämä viikko tuntuu jo paremmalta, Richard Quest toteaa.

Uutisankkuri kehottaa muita ihmisiä noudattamaan kaikkia varotoimenpiteitä infektioiden välttämiseksi.

– Se jyrää koko kehon läpi tappaen osan potilaista ja vahingoittaen kaikkia. Kun ehdit luulla, että se on jo ohi, niin vaurioita löytyykin kaikkialta pitkällä viiveellä. Covid on kuin hyvin pitkälle ulottuva tornado, Quest jatkaa.

