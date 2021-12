Professorin mukaan omikronin ilmaantuminen on pandemian käännekohta

UCL-yliopiston professori Francois Balloux arvioi koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttavan äärimmäisen suuria vaikeuksia monien maiden poliittisille järjestelmille ja terveysviranomaisille.

Haasteena on, että yhä harvemmat ovat valmiina mittaviin rajoitustoimiin pandemian pitkän keston vuoksi. Sulkutilat hyväksyttiin alussa tuntemattoman uhan edessä ja tämän jälkeen keinona viivyttää epidemiaa ennen rokotteiden saapumista.

– Omikronia koskevan sulkutilan myyminen voi olla vaikeampaa: siihen ei sisältyisi mitään selkeää loppumishetkeä, paitsi yleinen tavoite tartuntamäärien tasoittamiseksi. Se mahdollistaisi tehosteannoksen antamisen hieman useammalle ennen epidemia-aallon huipun saapumista, Balloux kirjoittaa Observer-lehden mielipidekirjoituksessa.

Alustavien tietojen perusteella omikronin aiheuttama taudinkuva voisi olla aiempaa lievempi. Kolmas rokoteannos antaa hyvän suojavaikutuksen vakavalta taudinkuvalta ja oireelliselta infektiolta. Nopean leviämistahdin pelätään johtavan siitä huolimatta voimakkaaseen epidemia-aaltoon, mikä voisi kuormittaa terveydenhuollon kapasiteettia monissa maissa.

Francois Balloux sanoo omikronin ilmaantumisen olevan pandemiassa merkittävä käännekohta, jonka kaikki mahdolliset lopputulokset vaikuttavat huonoilta. Jos taudin vakavuus on aiempaa luokkaa, oikeuttaisi se tiukkojen rajoitustoimien jatkamisen eli pitkittäisi jälleen paluuta pandemiaa edeltäneeseen normaalitilaan.

– Jos se onkin pelättyä lievempi, voisi tämä tarkoittaa sulkutilojen loppua ja koronan siirtymistä kohti endeemistä tilaa. Tämä rapauttaisi poliittisten päättäjien ja terveysviranomaisten luottamusta, mikä voisi vaikeuttaa tuleviin uhkakuviin vastaamista, Balloux toteaa.

If I had written a headline along those lines myself. I would have chosen the term 'authorities' rather than 'government'. The former is essential for a functional society, the latter somewhat less so. Governments come and go, institutions remain …

— Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) December 12, 2021