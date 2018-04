Uusyrityskeskusten asiakastiedot turvassa tietomurrosta huolimatta

Murron yhteydessä noin 130 000 käyttäjän käyttäjätunnukset ja selväkieliset salasanat ovat paljastuneet.

Helsingin Uusyrityskeskuksen ylläpitämä Liiketoimintasuunnitelma.com-palvelu on joutunut tietomurron kohteeksi. Uusyrityskeskuksissa asiakkaina olleiden henkilöiden asiakastiedot ovat kuitenkin eri järjestelmässä ja täysin turvassa.

Liiketoimintasuunnitelma.com on virallisista asiakasrekistereistä irrallinen järjestelmä, jossa voi laatia liiketoimintasuunnitelman. Sitä on käytetty työkaluna uusyrityskeskusten yritysneuvonnassa ja harjoittelualustana esimerkiksi oppilaitoksissa.

Se ei ole kuitenkaan millään tavalla kytköksissä niihin asiakasrekistereihin, joihin kirjataan uusyrityskeskukseen asiakkaaksi tulevan henkilön henkilötiedot ja perustettavan yrityksen tiedot.

− Tietomurto liiketoimintasuunnitelma.com-palvelussa on erittäin vakava asia. Uusyrityskeskusten asiakkaina käyneiden henkilöiden tiedot ovat kuitenkin täysin turvassa erillisessä CRM-järjestelmässä. Uusyrityskeskuksilla on käytössä oma CRM-järjestelmä, jossa on rajattu käyttäjäjoukko ja sinne pääsevät vain neuvojamme käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoliikenne on SSL-suojattu eli salasanat eivät kulje selkokielisinä, kertoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi tiedotteessaan.

Suomessa on 29 uusyrityskeskusta, jotka palvelevat ympäri Suomen alkavia yrittäjiä. Verkostossa on käytössä sertifioitu laatujärjestelmä, jossa luottamuksellisuus on yksi laatukriteereistä. Asiakastietojen käsittelyyn ja salassapitoon suhtaudutaan erityisellä vakavuudella.

− Liiketoimintasuunnitelma.com on ollut yksittäisen uusyrityskeskuksen ylläpitämä palvelu. Meillä ei ole ollut tietoa, että palvelun tietoturvassa on ollut vajavaisuuksia, Jokilampi toteaa.